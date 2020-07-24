【潮物速報】名牌草鞋大檢閱　7000元奢華版CHANEL草鞋穿出貴氣　

▲ CHANEL灰草鞋款式的開發上相當進取，例如有這對涼鞋款式。（$7,000/圖片CHANEL提供）

天氣炎熱，攝氏超過30多度的高溫，還要戴上口罩，這種情景的確並不好受，要抗暑除了躲在家中開著冷氣機避疫外，如果上街要腳部涼快過人，還不忘要擁有一雙源自西班牙的草鞋（Espadrille），一起「著草」上街。

▲ 草鞋的底部用上灰綠針草編織而成，貪其堅韌和穿上後涼快。（圖片法新社）

草鞋（Espadrille）可說是一種永不過時的時裝鞋履，每逢夏天定必出現於各大時裝店的陳列架上，如果你曾經到過歐洲的沙灘游泳，亦多見於海浴場所附近的店舖有售。

▲ 草鞋（Espadrille）源自西班牙和法國交界的巴斯克區，據說早在13世紀已經出現。（圖片法新社）

由此可見，草鞋的售價相差可以非常的大，由鄰近沙灘的市集發售的數十元一對，到CHANEL接近約7,000多元一對的草鞋都輕易可以在市場上找到，但無論便宜還是昂貴，歸根究底草鞋的發源地都是來自西班牙。

▲ CHANEL將經典的two tone shoes元素注入草鞋的設計上。（$7,600/圖片CHANEL提供）

▲ 印上玫瑰花圖案，女人味濃得化不開。（$5,300/圖片Dolce & Gabban提供）

由棕色草繩編成鞋底，鞋身應用了布料製成的草鞋，英文名字為Espadrille，文字是由法語演變而來，據說最早源自13世紀西班牙和法國邊境交接的巴斯克區。

▲ 除了平底款式外，設計師亦有將它改良成platform款式。（$2,800/圖片Tory Burch提供）

▲ 曬乾後可製成草鞋的灰綠針草。（圖申法新社）

與此同時，亦有一種說法，它來自西班牙加泰隆尼亞區，但無論是來自哪一個地區，它的出發點都是因為當地天氣非常炎熱，於是農民們用上了地中海區獨有的灰綠針草（esparto）來編織成鞋子的底部，而由於灰綠針草的特性相當堅韌，甚少出現斷裂的情況，加上穿上後感覺涼快，於是逐漸變得普及，而且流傳到南法，甚至越洋過海去到地中海和意大利的南部。

▲ Bally全新的Monogram圖案名為BB Print，當中亦都可見這對草鞋。（$1,990/圖片Bally提供）

至於草鞋緣何踏入高級時裝領域？如無意外應該是60年代，當時正值風華正茂的Yves Saint Laurent將它正式引入其個人品牌系列中，成為當時時尚人士談論的話題作，從此草鞋正式踏入高級時裝門檻。

▲ Miu Miu的草鞋版在鞋面上加上水晶以作點綴。（$5,400/圖片Miu Miu提供）

看看今天來自法國的CHANEL、意大利的Dolce & Gabbana、到美國的Tory Burch都有推出不同種類的草鞋由此可見這種鞋款一早已風行全球，但無論便宜、還是昂貴，草鞋和百慕達短褲是炎夏最佳的配搭，這一點已成了夏日其中一款的經典造型。

▲ Celine的草鞋名為TAILLAT，靈感來自南法St. Tropez的 Cap Taillat海灣。（$4,500/圖片Celine提供）

產品查詢：Bally（2736 8068）、CHANEL（2735 3220）、Celine（2175 5988）、Dolce & Gabbana（2877 5558）、Miu Miu（2465 3732）、Tory Burch（3755 4042）

記者：何偉雄