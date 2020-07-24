  • 32°C
香港時間 : 2020724日 (五) 11:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【外賣優惠】維港凱悅尚萃酒店推外賣自助餐最多慳$557　沙律＋甜點＋外賣盒＋$80追加半隻龍蝦

精明消費 11:13 2020/07/24

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

酒店推出外賣自助餐。（圖片來源：香港維港凱悅尚萃酒店）

第三波新冠肺炎到港，不少食肆都推出外賣套餐，甚至推出火鍋和雞煲外賣。香港維港凱悅尚萃酒店更誇張得推出外賣自助餐，每份只需HK$188，可任選自己喜歡的菜色！

位於北角的維港凱悅尚萃酒店的The Farmhouse咖啡廳現推出「外賣自助餐」，每份只需HK$188 （淨價）。

每份「外賣自助餐」配有一份廚師精選沙律、一個甜點和一個外賣盒，食客可以在熱食區內把自己喜歡的食物裝滿盒子。另加半隻龍蝦只需HK$80。

本身晚上自助餐收費，星期一至四成人收費為$608（連加一：$668.8）、長者/小童收費為 $304（連加一：$334.4）；星期五至星期日、公眾假期及其前夕成人收費為 $678（連加一：$745.8）、長者/小童收費為$339（連加一：$372.9）。

現在不論什麼日子，$118便可享用到飽肚的自助餐，比較最貴時段的連加一收費（$745.8）便宜了$557.8，便宜十分超值！

The Farmhouse「外賣自助餐」

供應時間：每日晚上6至9時

地點：北角北角邨里1號西座2樓 The Farmhouse咖啡廳

更多外賣優惠資訊：

OpenRice、Uber Eats、foodpanda、Deliveroo及eatigo外賣平台優惠碼，即睇【下一頁

恆隆7大商場外賣優惠，即睇【第二頁

半島+帝京+瑰麗+麗思卡爾頓酒店外賣優惠及餐單，即睇【第三頁

多間連鎖店外賣優惠，即睇【第四頁

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編緝：王芷瑩

美食 著數優惠

最高瀏覽

【西裝要懂穿】林作炫富晒4萬元Brioni西裝 揭林作穿西裝5個不合格
14:47 2020/07/22
【西裝要懂穿】林作炫富晒4萬元Brioni西裝 揭林作穿西裝5個不合格
【神秘符號再現】柴灣區多個屋苑現奇怪「踩線」標記　有住客遭陌生人狂敲鐵閘
12:17 2020/07/23
【神秘符號再現】柴灣區多個屋苑現奇怪「踩線」標記　有住客遭陌生人狂敲鐵閘
【新冠肺炎】新增111宗本地個案涉多間食肆　麥當勞負責炸雞員工確診
16:53 2020/07/23
【新冠肺炎】新增111宗本地個案涉多間食肆　麥當勞負責炸雞員工確診