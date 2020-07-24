【外賣優惠】維港凱悅尚萃酒店推外賣自助餐最多慳$557　沙律＋甜點＋外賣盒＋$80追加半隻龍蝦

▲ 酒店推出外賣自助餐。（圖片來源：香港維港凱悅尚萃酒店）

第三波新冠肺炎到港，不少食肆都推出外賣套餐，甚至推出火鍋和雞煲外賣。香港維港凱悅尚萃酒店更誇張得推出外賣自助餐，每份只需HK$188，可任選自己喜歡的菜色！

位於北角的維港凱悅尚萃酒店的The Farmhouse咖啡廳現推出「外賣自助餐」，每份只需HK$188 （淨價）。

每份「外賣自助餐」配有一份廚師精選沙律、一個甜點和一個外賣盒，食客可以在熱食區內把自己喜歡的食物裝滿盒子。另加半隻龍蝦只需HK$80。

本身晚上自助餐收費，星期一至四成人收費為$608（連加一：$668.8）、長者/小童收費為 $304（連加一：$334.4）；星期五至星期日、公眾假期及其前夕成人收費為 $678（連加一：$745.8）、長者/小童收費為$339（連加一：$372.9）。

現在不論什麼日子，$118便可享用到飽肚的自助餐，比較最貴時段的連加一收費（$745.8）便宜了$557.8，便宜十分超值！

The Farmhouse「外賣自助餐」

供應時間：每日晚上6至9時

地點：北角北角邨里1號西座2樓 The Farmhouse咖啡廳

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責任編緝：王芷瑩