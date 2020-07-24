涉7.28中上環參與暴動　夫婦及女生被裁定暴動罪脫

▲ 被告湯偉雄（右）及杜依蘭（左）今（24日）於區域法院被裁定暴動罪脫罪。（資料圖片）

7.28中上環反修例衝突中，1對夫婦及17歲女學生被控暴動罪，案件早前於區域法院開審。控方開案陳詞指，雖沒有直接證據，但3名涉案被告逃走及案發時身處位置顯示3人參與暴動。3名被告今（24日）於區域法院被裁定暴動罪脫罪，夫婦則被裁定無牌管有無線電通訊器具罪成。

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3名被告為夫婦湯偉雄（39歲）及杜依蘭（42歲），以及現年17歲女生，3人否認1項暴動罪，夫婦另否認2項無牌管有無線電通訊器具罪。

經審訊後，法官裁定3名被告暴動罪脫；湯和杜另被裁定無牌管有無線電通訊器具罪成。

控罪指，3名被告於2019年7月28日在香港德輔道西近西邊街一帶，連同其他人參與暴動。首兩被告另控於同日在西源里非以通訊事務管理局批給的適當牌照行事，而管有1套無線電收發器。

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控方早前於開案陳詞指，案發當日涉案夫婦嘗試逃跑，其後於西源里與17歲女被告會合，並嘗試跨過鐵絲網逃走，但被警方制服，又指雖沒有直接證據，但3人逃走及案發時身處位置顯示3人參與暴動。

17歲女被告早前出庭自辯時供稱，案發當日，她曾陪同朋友到西營盤德輔道西「望一望」，但兩人從未行出馬路或作出破壞社會安寧行為，其後警方施放催淚彈，她感到不適，視線模糊下亂走，後來由另外兩名被告帶到1棟大廈外清洗眼睛；另兩名被告則沒有自辯。

控方於結案陳詞時指，憑著3名被告被捕時，身上攜有的裝備及嘗試逃避警方的行為，可推論出3人曾身處發生暴動的德輔道西一帶，及鼓勵他人參與暴動。辯方則指，控方須證明被告案發時的行為，如何達到鼓勵他人參與暴動。

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記者：王仁昌