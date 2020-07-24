涉7.28中上環參與暴動夫婦及女生脫暴動罪　法官指寧縱毋枉

▲ 夫婦湯偉雄（39歲、右）及杜依蘭（42歲）今於區域法院被裁定罪動罪不成立。(王仁昌攝）

7.28中上環反修例衝突中，1對夫婦及17歲女學生被控暴動罪，案件早前於區域法院開審。3名被告今（24日）於區域法院被裁定暴動罪不成立，法官指控方未能證實3人被捕前曾出現在德輔道西，裁決是考慮到「寧縱毋枉」的原則。另外，夫婦各就無牌管有無線電通訊器具被裁定罪成，各罰款1萬元。

3名被告為夫婦湯偉雄（39歲）及杜依蘭（42歲），以及現年17歲女生，3人否認1項暴動罪，夫婦另否認2項無牌管有無線電通訊器具罪。法官裁定3名被告暴動罪脫，交替控罪的非法集結罪名亦不成立；湯和杜另被裁定無牌管有無線電通訊器具罪成。

法官今頒下書面裁決，當中提到本案其中1個爭議點，在於案發的7月28日在德輔道西一帶有否發生暴動及發生時間，而透過現場錄影片段可見，於當日下午約5時半至7時期間，現場有示威者堵路，但當時警方與示威者只是在對峙，現場亦有途人旁觀，直至警方防線於7時02分開始推進，示威者便向防線投擲雜物，因此法官裁定德輔道西一帶於7時02分發生暴動。

書面判詞續指，雖然德輔道西曾發生暴動，而控方亦指出3名被告被捕時身處的西源里，是暴動參與者的逃走路線，3名被告被捕時亦有藏匿行為，即使沒有直接證據，但法庭亦可透過上述環境證據，推論出3人被捕前曾參與德輔道西的暴動。

惟法官認為，基於現有證據，未能判斷出首兩名被告離開德輔道西的時間，亦無法推論出2人被捕前曾經出現在德輔道西；而17歲被告自辯時稱曾出現於德輔道西，但控方卻未能證明她曾經與其他示威者集結在一起，或作出破壞社會安寧行為。

書面判詞又提到，控方另指即使缺乏證據證明3名被告於暴動發生時身處現場，但3人亦與其他示威者有「共同犯罪計劃」，因而干犯暴動罪。

法官認為控方缺乏證據證明3人與其他人有共同計劃，亦未能證明3人在暴動中的角色，反而從首兩名被告攜有的生理鹽水，可以推論出當時首兩名被告有可能是在附近從事急救工作，協助他人可能是兩人逗留現場的理由，而17歲被告亦供稱首兩名被告曾為她清洗眼睛。

法官續指，雖然控方指稱首兩名被告的急救裝備，證明了兩人可能救助參與暴動者，證明兩人在暴動中的角色，但法官認為控方說法未免過於偏激，指沒有任何證據證明兩人救助對象限於示威者而不包括其他。基於以上種種，法官最終裁定3人暴動罪名不成立。

除證供分析以外，法官又在裁決書中提到，法律絕不容許公共秩序被人以暴力非法破壞，但法庭奉行被告無罪推定，強調控方有責任舉證至毫無合理疑點，而面對本案的呈堂證據，當被告有罪及無罪的可能性同時存在，法官警惕自己須實踐到「寧縱毋枉」的原則。

首兩名被告另被裁定無牌管有無線電通訊器具罪成，法官指涉案的通訊器明顯用作無線電通訊，而兩名被告案發時沒有獲發牌照，亦沒有任可合理理由去攜帶涉案物品。

辯方求情時，強調沒有證據指被告管有涉案物品用作非法用途，而且案發時涉案物品處於關機狀態。

法官指男被告雖然早年曾有案底，但與本案性質不同，而女被告則沒有案底，考慮到兩人雖然因為新冠肺炎疫情，所經營的健身中心生意受到影響，但獲政府津貼補助10萬元，經濟壓力並不大，因此最終判處兩人各罰款1萬元，須在14天內繳交。

控罪指，3名被告於2019年7月28日在香港德輔道西近西邊街一帶，連同其他人參與暴動。首兩被告另控於同日在西源里非以通訊事務管理局批給的適當牌照行事，而管有1套無線電收發器。

夫婦兩人離開法院時，指聽到裁決結果後鬆一口氣，又提到在審訊過程中多次瀕臨崩潰邊緣，兩人表示目前打算回家照顧3隻愛犬，但指不會因脫暴動罪而慶祝，因為目前仍有反修例示威者受到不公平的審訊。

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記者：王仁昌