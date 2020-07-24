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【新冠肺炎】市民長洲遊玩避疫不戴口罩　居民勸說戴回口罩卻被粗口辱罵

健康 11:12 2020/07/24

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有長洲居民試圖勸一班沒有戴口罩的市民戴回口罩，卻被他們用粗口辱罵。

新冠肺炎爆發第三波疫情，政府於23日凌晨起，實施室內公共場所包括商場、街市等，以及公共交通總站和轉乘處，必須佩戴口罩。在疫情肆虐下，有市民或會選擇到人湮稀少的地方散心，近日就有長洲居民在網上爆料，目睹街上有一堆人沒有戴口罩，當中包括外籍人士。他試圖上前勸告對方戴回口罩，卻被他們用粗口辱罵。

據Facebook群組「唔戴口罩公審區」，有長洲居民昨日發帖指，在街上看到數名人士沒有佩戴口罩，從發布的兩張相片可見，當中有人踏單車或三座位車，亦有一名外籍男子，都沒有戴上口罩。

上前勸告被粗口辱罵

目擊事件的居民上前，勸告他們戴回口罩，卻被人用英文粗口辱罵，在不甘受辱的情形下，繼而在網上公開事件，直指這些人不戴口罩是「播毒行為」，又指自己本來不想外出，只是為買餸才出街。有其他網民留言，認出事發地點是長洲大街。

政府在7月15日起實施强制乘搭公共交通工具必須佩戴口罩的措施。食物及衞生局副局長徐德義昨天（23日）表示，有關措施生效至今，收到62宗相關報告，作出25次勸喻及發出3張傳票；至於由23日起實施的室內公共地方戴口罩的措施，則未有相關數字。

自第三波疫情起，確診人數屢創新高，政府早前已宣布實施限聚令，禁止4人以上的群組聚集。不過有大媽卻「唔識死」，早前竟帶同逾20人的隊伍行山，更拍照放上網最終被網民炮轟。詳見【下一頁】

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責任編輯:王俊賢

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