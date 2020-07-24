【口罩令】港鐵職員輕鐵車廂拉低口罩講電話　目擊網民：抹完鼻涕後摸扶手

▲ 港鐵職員車廂拉低口罩講電話，抹完鼻涕後摸扶手。

本港新冠肺炎疫情反彈，政府上周三（15日）起強制所有公共交通工具乘客佩戴口罩，違者可罰5,000元，然而仍有不少市民公然無視「口罩令」。有網民乘搭輕鐵期間，目睹一名港鐵職員拉低口罩講電話，更用手抹完鼻涕後，再摸扶手，行為令人則目。TOPick已就事件向港鐵查詢，正等待回覆。

有網民昨日（23日）於Facebook發文，指當日下午乘搭往元朗方向的610綫輕鐵期間，目睹一名身穿港鐵制服的男職員，於輕鐵車廠站上車，在車廂拉低口罩講電話，一用手抹完鼻涕後，再摸扶手。該名網民表示，當時有出言勸喻男職員戴上口罩，惟對方沒有理會，「佢話同公司講緊電話！沒有即時帶返好！」

網民又稱，自己到站下車後，記低車身號碼，致電港鐵熱線投訴，「要求開File投訴編號被拒絕，只係話會跟進」。TOPick已向港鐵查詢，正等待回覆。

帖文引起熱議，不少人留言批評該名男職員的行為自私、缺德，「捽完鼻摸落欄杆度，不安」、「講電話一定要除罩咩」、「勁核突」。

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責任編輯：羅家欣