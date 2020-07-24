【安樂死】日本漸凍症患者病況惡化如「植物人」生無可戀　2名醫生助安樂死後被捕

▲ 日本2名醫生助漸凍症患者安樂死後被捕。

安樂死仍是備受爭議的議題。日本2名醫生日前就因為協助一名漸凍症女患者安樂死，昨（23日）被警方以「委託殺人」為由被捕。

綜合日媒報道，被捕的2名醫生分別為42歲大久保愉一及43歲醫生山本直樹，2人涉嫌於去年11月在一名患有漸凍症的女患者家中，經女子同意後用藥物將女子殺害。

案發當日，51歲女患者向看護指「有熟人來」，並請2人進入家中。約5至10分鐘後，2人離開房間。此時，從其他房間返回的看護發現女患者意識不清，隨即送院，但最後仍宣告死亡。死者體內檢測出平時不使用的藥物，京都府警方展開調查，並從監控錄像鎖定了2名嫌疑人。

警方指，女子生前曾通過社交網站委託大久保愉一「殺人」，並向山本直樹的戶口匯了100萬日元（約7.2萬港元）。二人均非女子的主診醫生，可能是出於金錢目的，接受了委託。

生無可戀多次欲安樂死

據女子的朋友透露，這名40多歲女子患漸凍症已11年，近年病情加重，雖然能說話，但身體幾乎無法動彈，後來病情更發展到無法發出聲音，只能靠視線輸入方式表達自己的意思，亦需看護24小時照顧下生活。

她生前多次表明生死由自己決定的想法，並向身邊人指「希望讓我安樂死」、「早日解脫」，更曾有意赴瑞士安樂死，但後來無法如願，一直受到漸凍症的折磨。

她知道安樂死在日本安樂死是違法的，但她很痛苦，很想死，所以終於解脫也是件好事。

但同時，她也網上分享自己對抗「漸凍症」的生活，在Twitter上與認識的人分享痛苦與想法。從新聞中看到一種新的治療方法即將開始臨床試驗，似乎也開始看到新的希望。

百萬富翁患漸凍症赴瑞士安樂死 BBC紀錄由生到死7分鐘全過程

《BBC》專訪執行安樂死醫生 82歲癌末病人感激：讓我死得有尊嚴

日本《NHK》紀錄4分鐘安樂死過程 絕症女子死前向家人道謝：我曾很幸福

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責任編輯：羅嘉欣