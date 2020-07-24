政府招聘二千名助理文書主任　截止申請8月6日【附申請資格及方法】

▲ 公務員事務局今日（24日）展開兩年一度的助理文書主任公開招聘計劃。（資料圖片）

公務員事務局今日（24日）展開兩年一度的助理文書主任公開招聘計劃，在兩年內按公務員條款招聘約2,000名助理文書主任。

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公務員事務局發言人表示，助理文書主任會被調派往各決策局及部門工作，負責一般行政支援、文書職務和提供前線服務。

所有符合有關入職條件，包括在本年度中學文憑考試取得所需學歷資格的香港特別行政區永久性居民，均可投考這個職位。具體入職要求已經上載於公務員事務局的網站。申請人可透過公務員事務局網站遞交申請，截止申請日期是8月6日。

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局方拍申請人須通過技能測驗，才會獲邀參加遴選面試。技能測驗包括中文及英文文書處理速度測驗，以及一般商業電腦軟件應用知識測驗。獲邀出席面試的申請人，須參加《基本法》筆試。申請人在《基本法》知識測試的表現會佔其整體表現的一個適當比重。

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申請人亦可將申請書郵寄到公務員事務局一般職系處。申請表格（GF 340 （3/2013修訂版））可在公務員事務局網站下載，或向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。

局方指由於網上系統在臨近截止申請日期可能會非常繁忙，申請人宜盡早遞交申請。

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記者：伍瑋瑋