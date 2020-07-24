【好人好事】暖心外傭無微不至照顧老狗6年　僱主感動︰對朋友寄養病犬一樣用心

▲ 一名僱主分享外傭無微不至地照顧家中摩天使老狗6年，而且對朋友寄養的病犬一樣用心。

不少家庭聘請外傭幫忙照顧孩子及長者，也有要照顧他們視如子女的貓狗等寵物。一名僱主分享外傭無微不至地照顧家中摩天使老狗6年，而且對朋友寄養的病犬一樣用心，令她相當感動，亦感謝外傭的付出。

這名僱主於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文，表示「要姐姐對狗好已經難得」，她首次聘請印傭已知道對方抗拒狗隻，不過卻見到外傭的變化︰

見到姐姐悉心照顧老狗，比一般姐姐有耐性，衷心感激你的付出。

僱主附上影片，可見外傭細心地為摩天使清潔耳仔及梳毛。

對老狗病犬一樣有愛心

她指出外傭對朋友患病來渡假養傷的狗狗，一樣用心照顧。而且外傭除了照顧狗狗外，清潔、煮飯、洗衫一腳踢，有時還要被狗「鬧」。她認為找到好姐姐「確實好難得」，表示會好好珍惜。

這個正能量帖文吸引不少網民留言，僱主回覆網民，提及家中的外傭已幫忙照顧摩天使老狗6年，她笑言摩天使「成日老點姐姐做嘢，但又好愛佢，尤其出街及煮飯嘅時候」。

外傭由抗拒到愛錫狗狗

僱主表示外傭來家工作前曾表示「唔同佢（狗）沖涼只餵食」，怎知開門見到身型細小的摩天使，便一手抱起牠影相，反而是魔天使被嚇得毫無還擊之力。經過6年相處，外傭已不怕被狗咬︰

姐姐話俾佢咬唔痛，咬都要抹嘴清潔㗎啦！狗狗知道反抗無用，最後乖乖就範。

她稱外傭是否愛錫狗狗，從平時的行為表現可看出來，「同小朋友一樣鍾唔鍾意表露無遺」。她分享一件有趣事，外傭每天早上都會抱狗狗落床小便，有一日外傭遲了起身，正當狗狗自己落床之際，見到外傭過來，隨即退後等待外傭抱抱。

網民大讚這名外傭「好有愛心」，又羨慕僱主「遇到好姐姐難過中六合彩」，認為她可以令抗拒狗狗的人，用心照顧及愛護狗狗，應該是一位好僱主。

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責任編輯︰駱秀玲