【新冠肺炎】何栢良：豁免船員強制檢疫如「無掩雞籠」　批政府為何不盡快堵塞漏洞

▲ 何栢良指有關豁免安排有是「無掩雞籠」。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情正爆發第三波，昨日6名外籍船員從機場抵港時發現確診，涉事船員本在機場留了樣本作檢測，但未有結果前已經可以離開，使6艘貨船須停靠南丫島對開海面，令船上共140人要在海上隔離，隔離令至下月3日屆滿。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（24日）於電台節目指豁免船員強制檢疫是個政府持續地不去堵塞的漏洞。

【隔離酒店】25間酒店徵用作隔離酒店 高風險旅客將強制檢疫【附詳細名單】

何栢良指不少海員來自菲律賓及印度等高危地方，當地疫情反覆，但依然獲當局豁免，形容為「有常識都知會出事」，指現時船上百多人列為緊密接觸者，擔心可能出現更多人確診，並需要入院或隔離營。他續指早前已經有5位船員確診後未能尋回，指有關豁免安排有是「無掩雞籠」，而且在重覆發生，質疑政府為何不盡快堵塞漏洞，又認為取消海員換更豁免安排對香港經濟貨運影響不大。

何栢良提到有見船員在大角咀上船時仍然沒有戴上口罩，認為政府仍需強制市民在戶外戴口罩，違例者可報警處理。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎