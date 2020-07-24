【新冠肺炎】《花木蘭》今年上映無望無限延期　《黑寡婦》預計11月上映

▲ 《花木蘭》受疫情影響再度延期，預計今年8月21日正式上映。

由劉亦菲、甄子丹、李連杰及鞏俐主演的迪士尼真人電影《花木蘭》（Mulan）再三延期。今日（7月24日）更有消息指《花木蘭》被迪士尼撤檔，不排在今年上映的名單內，即是上映遙遙無期。

其實迪士尼近年把不少經典動畫電影「真人化」，比如《美女與野獸》（Beauty and the Beast）及《阿拉丁》（Aladdin）等，票房亦十分成功。

而《花木蘭》找來劉亦菲、甄子丹、李連杰、鞏俐等主演，一心再下一城，可是影片因新冠肺炎不斷延期，由本來預計於今年3月23日全球上映，推遲到今年7月24日，之後再延遲至8月21日。

可是到今日，迪士尼把《花木蘭》在今年上映的影片名單中剔除。有預測，《花木蘭》或改在迪士尼的網上串流平台播放。

此外，迪士尼旗下的《阿凡達2》（Avatar2），由原本2021年12月上映改到2022年12月。新一輯《Star Wars》三部曲，第一部曲由2022年12月上映改到2023年12月。

不過屬迪士尼旗下的Marvel電影，仍預定可在今年內上映，分別在8月上映《新異變人》（New Mutants）、11月上映《黑寡婦》（Black Widow）沒公布再延期。

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