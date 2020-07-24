【印尼火雞姐】港媽怒炒火爆外傭力數10宗罪　不戴口罩開派對涉打架入院

▲ 有外傭不戴口罩跟朋友開派對，另外更多次涉及打架傷人。

有指聘請到好外傭可遇不可求！有港媽日前辭退了一名印傭，力數她10項問題，尤其放假生活令人感頭痛，在疫情嚴峻，外傭沒有守信用銷假留在家，而是不戴口罩跟朋友開派對，另外更多次涉及打架傷人。

昨日（23日），有名港媽於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文，表示辭退了一名外傭，指出她多項問題，多達至少10項，當中最大問題是防疫意識。疫情嚴峻下，不少僱主跟外傭商議放假安排，或會補錢銷假留家放假。發帖的港媽有一對孖女，為保護家人，她跟外傭姐姐協商：

佢放假仲約朋友開P（Party），佢班朋友個個唔戴口罩，佢亦超低防疫意識。我再三請求佢喺屋企放假，佢話會喺屋企放假，結果中途出咗街後唔聽電話，我驚佢帶病毒返屋企，所以斬纜。

外傭涉傷人打架

發帖僱主表示印傭在家工作表現正常及乖巧，有感到或許智力不高，擔心她出街易受騙，被人氹做壞事。明白僱主不宜過於干涉外傭放假生活，可是情況令她非常不安，及涉傷人打架，直言：「佢一放假我就驚，每次放假都幾乎有新鮮嘢。」

同自己親姐姐喺條街度打架，𠝹傷佢姐姐，跟三唔識七面書識嘅人打架，原因係對方喺面書中傷佢。

10大問題

除了防疫意識差及暴力傾向2大問題外，還有以下僱主介懷的8項事：

說謊︰俾人打到入醫院但訛稱樹擊中 ，之後自爆第二個星期想放假出去報復，表示嬲到對眼要爆。

食煙、飲酒、去酒吧。

常問可否紋身、染灰藍頭髮、穿環。

自理問題︰不懂照顧自己，有哮喘但仍吸煙吸到哮喘發作。

朋友曳易受他人牽動，別人叫她做甚麼都肯。

不太聰明，講大話時極度閃縮。

幾個月後才明白僱主孖女是一樣年紀。

自爆欺騙前斷約僱主機票。

港媽發帖目的希望想聘請外傭的僱主多留意，小心選擇。網民紛紛支持發帖港媽辭退這名「印尼火雞姐」，留言包括︰「心智未成熟，又好勇鬥狠，留不得了」、「姐姐都幾可愛呀，但火爆咗啲」及「小心佢報復心強」。

更多有關本地外傭報道︰

【詐病外傭】自稱嘔吐見醫生即改口 僱主質疑外傭為請生日假扮染疫

【播毒危機】黃埔最少10名外傭不戴口罩聚會 港爸憂連累家庭中招︰僱主自求多福

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳