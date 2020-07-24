【西班牙名牌】LOEWE 60年代黃色哈哈笑回歸　創作總監JW Anderson：以笑臉共迎未來

▲ 來自Paula's Ibiza的夏日新作，用上源自60年代的哈哈笑圖案，設計師希望大家笑看未來。（由LOEWE提供）

新冠疫情漫延全球、世界局勢不穩，這一刻整個世界都彌漫著負面的情緒，要如何活在當下，除了自身心靈上的調整外，LOEWE的設計總監JW Anderson則叫大家無論前路如何困難，都希望大家以一臉微笑來迎接未來日子。

▲ 黃色哈哈笑圖案Heel Bag。（$7,750/圖片由LOEWE提供）

笑臉迎逆境

對「哈哈笑」Smiley Face這個黃色圓形的圖案，你認識有幾深？

▲ 哈哈笑針織上衣。（$6,450/圖片由LOEWE提供）

60年代出生的人，可能會是《雙星報喜》中兩位許氏兄弟「點解你唔服？點解我要服」環節中所穿的服飾，但其實這個已被全球認知和廣泛應用的圖案，由美國設計師Harvey Ross Ball於1963年設計，但當時自言不需10分鐘就完成設計，但估不到的是這個叫人開心的圖案肯定會一直流傳下去。

而哈哈笑圖案對於LOEWE的創作總監JW Anderson而言，則是80年代末Acid House音樂風行和Rave party經常舉行的老好日子。

▲ 皮手挽尼龍Convertible tote bag。（$7,450/圖片由LOEWE提供）

▲ 紮染哈哈笑tee。（$4,250/圖片由LOEWE提供）

當時年紀還是小孩子的他，在這股音樂熱潮下放眼盡是哈哈笑的圖案衍生下的人物，這些人物代表著自由、快樂和積極，因此，當他為品牌設計Paula's Ibiza夏季系列的時候，就決意重新用上這個為全球人士所熟悉的圖案，放在tee、恤衫和手袋上，而且哈哈笑圖案更是刻意地放大，藉此喻意將歡欣無限地放大，將喜悅這元素在社會處於疾病肆虐和經濟不景氣的環境下發放，齊齊攜手以笑臉面對未來。

▲ 原名為 Harris Glenn Milstead的Divine，是80年代著名的drag queen，死於1988年，如今LOEWE為她推出限量系列，藉此提醒大家關注小眾權益。（圖片由LOEWE提供）

Divine紀念一代變裝皇后

美國每個年代都有一位著名的變裝皇后drag queen誕生，近代的不須多說就一定是主持多個節目的RuPaul，至於70、80年代，形象聲名狼藉的有已故的Divine。

▲ 白色印花圖案Divine tee。（$2,950/圖片由LOEWE提供）

或許新一代的人都不認識Divine，但若果是喜歡流行文代的你，一定會對一個肥胖身型的drag queen有丁點印象也說不定，曾經主演過《Hairspray》、《Pink Flamingos》電影的他，雖然惡形惡相，但當時他對壞品味的讚美、打破性別界限的演出，其實為後來者如RuPaul等變裝皇后開啟了大門。

▲ 黑色印花圖案Divine tee。（$2,100/圖片由LOEWE提供）

▲ Divine印花圖案帆布Cushion tote bag。（$10,750/圖片由LOEWE提供）

有見及此，LOEWE的創作總監為了紀念這位「奇人」，於是推出了一個只有3款tee和一個手袋的微型系列，而品牌會捐出15%的銷售收益給予Visual AIDS，支持受感沬染愛滋病的藝術家，同時亦會捐款給美國的Baltimore Pride，而該組織的所在地既是Divine的家鄉，同時亦是黑人領導的LGBTQ組織的據點。

產品查詢：2776 6881

記者：何偉雄