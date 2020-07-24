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【開心速遞】「龔燁」開工不慎被狗咬傷　張景淳手術後留院休養

娛樂 11:51 2020/07/24

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張景淳開工不慎被狗咬傷，現正留院休息。

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》自今年初起改為周一至周日播放，劇中演員便幾乎日日開工。飾演龔燁的張景淳昨日拍劇時，不幸被狗咬傷，需入院做手術並休息。

開工被狗咬傷

張景淳昨晚在個人Instagram上載一張已包紮的手的照片，並指「等候手術！」，今日亦上載一張風景照指「第二硬等候」，似乎他已完成手術留院觀察及休息。

張景淳需做手術治療。（Instagram圖片）

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據知，張景淳在拍劇時被對手狗狗演員咬傷，個人狀況良好，但仍應監製要求留院檢查清楚並休息。

張景淳在劇中的主要對手呂慧儀亦有表示關心，並希望他早日康復。

張景淳做實幹型演員

張景淳與呂慧儀在劇中組成「龔水CP」非常受觀眾歡迎，二人由鬥氣冤家到互生情愫，再定婚期於兩年後，令一眾粉絲都看得非常肉緊。

戲外的二人亦是緋聞情侶，曾被拍多約會，又不時借劇集之名放閃，不過二人都沒有承認戀情。

張景淳與呂慧儀組成的CP非常受歡迎。（Instagram圖片）

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張景淳歌手出身，2007年加入TVB多做跑龍套的角色，至2011年劇集《天與地》演許家明一角才漸為觀眾熟悉。加入《開心速遞》劇組後，張景淳人氣急升，捱足多年終於出頭。

張景淳亦曾被誤會是富二代，所以才可以靚車代步出入。不過，他亦否認傳言指車是入行以來靠積蓄買與供養，入行至今生活都是靠自己，非常實幹。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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