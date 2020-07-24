【新冠肺炎】海事處證實逾1萬船員獲豁免檢疫　專家：須盡快堵塞漏洞

▲ 衞生防護中心昨日（24日）指，現時有6艘貨船各有1名船員確診新冠肺炎，約有140名船員在船上隔離。（梁偉榮攝）

衞生防護中心昨日（24日）指，現時有6艘貨船各有1名船員確診新冠肺炎，約有140名船員在船上隔離。海事處證實，約有1萬多名船員，包括在香港國際機場海天客運碼頭提供轉駁服務的快船船員獲豁免。有工會贊成在疫情下，政府應該收緊有關安排，直到疫情過後才放寬。

香港海員工會主席張世添在電台節目表示，現時有些裝卸貨船會在香港更換船員，由於海員屬豁免人士之一，因此早前的確存在不必檢疫的情況。他又指，以全球的海員換班安排來說，香港的防疫措施較寬鬆，但政府或考慮到香港是國際航運中心，因而要為船員提供便利。

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張世添又指出，有些海員會由外地乘飛機來港登船，相信在機場入境時，當局會為他們進行檢疫：但有時海員到港後，貨輪仍未抵港，海員就要暫住酒店，難以保證他們不會走入社區。他又說，在香港更換船員的船隻並不多，他贊成在疫情下，政府應該收緊有關安排，直到疫情過後才放寬。

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海事處表示，獲豁免的船員及他們的船公司或代理，必須遵守一系列特定條件及措施，減低公共衞生風險。措施包括，所有在香港機場抵港及登船的船員，在離開出發地前的48小時內，須接受核酸測試，並取得呈陰性的檢測結果。有關船員須提供船公司或代理發出的保證書，違反有關條件的船員會被拒絕入境，船員亦要向衞生署留下深喉唾液樣本。

如果船員有確實需要留港以等待登船，船公司或代理需安排住宿作自我隔離，並確保船員不會去公共場所，直至登船為止。已在船上完成工作的離船船員在香港停留期間要留在船上，直接前往機場返回其目的地國家，船公司或代理亦需要為船員提供點對點交通前往船舶或機場等。

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責任編輯：陳子謙