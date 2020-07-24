【新冠肺炎】港泰護老院74歲確診男病人離世　累計16宗死亡個案　

▲ 聯合醫院一名74歲確歲男病人離世，累計本港16宗死亡個案。

衞生防護中心公布，截至昨日，本港新增118宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計2,250宗（包括2,249宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案涉及44男74女，年齡介乎3至92歲，當中7宗個案均曾於潛伏期身處外地。

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基督教聯合醫院發言人今日（24日）公布，一名74歲確診男病人（確診個案第1338號）今日離世，患者是港泰護老院院友，連計今宗個案，港泰護老院群組已有4名長者因感染新冠肺炎後離世。

醫院指病人本身入住一間安老院舍，於7月9日入院接受治療，病人治療期間腎及肝功能出現衰竭，病情持續惡化，至今日下午12時48分離世。

院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有16名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

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另外，消息指，聯合醫院一名支援職系的文職初步確診，據了解她是早前確診個案有關連，是一名確診的士司機的密切接觸者。

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醫管局今日（24日）啟用鯉魚門公園度假村作為社區隔離設施。天水圍醫院急症科顧問醫生李立業表示，已有醫護人員在度假村準備早上收症，首批病人在早上抵達。

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記者：伍瑋瑋