【嫲孫有愛】照顧認知障礙嫲嫲有感社區活動少　90後孝心孫創社企組織社區長者做蒜頭婆

▲ 24小時照顧嫲嫲相當困身，也少了時間工作，或與朋友聚會，阿浵坦言壓力相當大，但認為應該要做。

90後的阿浵有一兄一妹，與嫲嫲同住，因相處時間多，關係十分親密。小時侯放學回家，嫲嫲總會準備好家鄉小吃，如茶果、眉豆餅給他，偶爾也會帶他到公園玩。

他由嫲嫲湊大，長大後嫲嫲患上認知障礙症，他亦同樣用心照顧。即使辛苦，也不介意。

爺爺老後成主要照顧者 學溝通照料技巧

嫲嫲性格開朗也和善，好疼阿浵。小六開始，嫲嫲出現初期認知障礙的症狀，記性變差、不太認得路、脾氣也稍微變得暴躁。「她會忘了東西放哪，不斷在找。或會說你藏起了她的東西，有點多疑。」

7、8年後，嫲嫲的退化情況漸趨嚴重。時間觀念變差，會忘記關係疏離的親戚名字，更試過忘記阿浵。「那時覺得怎麼會認錯我？擔心她會忘記我。」原本由爺爺負責帶嫲嫲覆診、做訓練，但爺爺年紀漸大、身體差，照顧重任就由阿浵背起。

初時會覺得迷惘，一來是不知道要怎樣做。另外對長遠的照顧計劃，沒仔細打算，有好多未知。

在醫生、社工的指導下，阿浵學照顧、溝通技巧。患病後的嫲嫲比較「大頭蝦」，有時洗澡會忘記洗走頭上的肥皂泡，也試過誤將抹地的布洗臉。

▲ 嫲嫲喜歡大自然，阿浵便陪她去農場、海邊走走，這是現時兩嫲孫最愛的活動之一。

阿浵由早至晚都要提她應做甚麼，要妥善安排好，洗澡刷牙前需執定所需用品。「要有耐性、別講太多道理。從她的角度思考，究竟她怎樣才會了解我想她做甚麼？溝通技巧要學，別硬碰硬。」

獨處時間多 設計活動讓嫲嫲發揮才能

嫲嫲在家會用單車機練肌力，阿浵平時也會靠多溝通，讓嫲嫲練習語言表達，故其行動、語言能力上仍保持得到。因為是主要照顧者，阿浵大部分時間都留在家中。在家工作的同時陪伴嫲嫲，他笑指最大的難題是阻止嫲嫲睡覺。

認知障礙症患者會日夜顛倒，沒有時間概念。若她日間睡了覺，吃飯時間就不願起床。長者睡得太多的話，肌肉量會變少，容易跌倒，然後就會多病痛，對她們來說好危險。

24小時照顧嫲嫲相當困身，也少了時間工作，或與朋友聚會，阿浵坦言壓力相當大，但認為應該要做。衡量過能力、時間後，更決心要照顧好嫲嫲。「於責任、情感上，我都覺得要做。」

獨處時間多，令阿浵思考：「有甚麼活動能安排給嫲嫲，而又相對安全？」想到嫲嫲擅於烹飪，他便靈機一觸，請嫲嫲幫忙剝蒜頭。「她會乖乖坐着剝，好集中。我播歌給她聽，然後在旁工作，氣氛好好。」

▲ 擅於烹飪的嫲嫲對準備食材相當熟手，剝蒜頭、枝豆都難不倒她。（被訪者提供）

創社企「蒜頭婆」 用一粒蒜頭凝聚長者

試過為嫲嫲找社區長者活動參與，阿浵發現活動少、名額少，輪侯時間又長。

社區如何面對人口老化，有甚麼活動能促進與長者的關係？區內有餐廳、社區中心等閒置空間，若有活動讓長者定期參與，可關心他們的需要，又多個空間去做社交。

阿浵於是以剝蒜頭為活動基礎，與一位社工朋友成立「蒜頭婆」計劃，鼓勵長者參與。剝完之後，他們會製作蒜香醬做義賣。

其後與不同機構談合作、物色空間，去年11月首次舉辦活動，參與長者由60多歲至90多歲都有。當中也有認知障礙症的長者參與，在活動中擺脫「長者等於被照顧者」的標籤，找到自己的價值。

大家能力差異好大，有些長者會幫忙做質素檢查，大家自然地分工。我說會把蒜頭拿去義賣，他們就更有責任心，說要剝得更漂亮，好積極、認真投入地做。

▲ 剝蒜頭活動由去年年末開始，舉辦了4次左右。後來因為疫情關係，被迫暫停。（被訪者提供）

活動促進交流互相關心 「佢剝蒜頭我煲湯畀佢飲」

參與者大多是街坊，一直以來都沒有渠道認識對方。有些長者不願去日間護理中心，認為太悶，或抗拒「接受服務、被照顧」的角色。蒜頭婆的活動相對輕鬆有趣，可邊剝邊聊天、認識朋友，是個玩樂的機會。

阿浵說：「我們邀請長者，沒規定他們要剝多少粒。他們幫我剝蒜頭，我們會煲湯給他們喝，這種感覺好舒服、好溫馨。」有些獨居老人或老夫婦不常煲湯，阿浵和義工們便用一碗老火湯感謝他們，讓他們感到溫暖。

▲ 剝了的蒜頭、製作好的蒜香醬，會拿到市集義賣。（被訪者提供）

彼此建立良好的關係，活動也有社工、青年義工參與，聊天時可了解長者的生活情況，若有需要能提供支援。

長者不應只是被照顧者 「視乎有否安排位置讓他們發揮」

由被照顧者變成社會資源，阿浵說：「其實長者有能力處理事情，只在乎我們有沒有花心思，安排合適的位置讓他們發揮。」

▲ 義賣的蒜香醬初期食譜由阿浵、嫲嫲和妹妹設計。（被訪者提供）

在他眼中，長者純真亦可愛，其實如何看待這個群體，源於個人眼光。

有人或覺得他們是負擔、被照顧者，但換個角度看，他能訓練你的耐性，學與人相處、跟長者生活。

以蒜頭婆為例，起初因阿浵為嫲嫲想多一步，透過相處、照顧時的了解，計劃才會誕生。「以看待小孩子的態度與他們相處，別太理性爭論。多從他們的角度出發，觀察雙方的關係，從而磨合。」

除了剝蒜頭、造蒜香醬，阿浵更希望能以「食」連結更多人，故參與賽馬會「今生不做機械人」青少年創夢計劃獲得起動基金，計劃推出一本以長者飲食習慣、智慧和小故事的書籍。「希望繼續傳遞長者友善社區的概念，用食物連結大家。」而他與嫲嫲兒時的茶果食譜和故事，亦會收錄在內。

▲ 「蒜頭婆」由阿浵和一位社工朋友成立，舉辦活動時會有青年義工幫忙。（被訪者提供）

「今生不做機械人延夢計劃 」2020



計劃將選出十個夢想計劃，其中一隊跨代組合將獲李錦記家族基金提供定額資助港 幣一萬元正，其餘九隊同樣可獲定額資助港幣一萬元正、資源配對及相關協助，支持他們踏出夢想第一步。

對象：家長（可以個人或以原生／跨代家庭名義參加）

截止日期：8月16日 晚上11時59分

網站：http://www.laviolet.com.hk

記者：吳霆俊