【新冠肺炎】部分僱主要求僱員提供健康證明 蔡堅批要求過分且不合理
新冠肺炎疫情持續，本港連續兩日過百宗確診個案。醫學會會長蔡堅表示，有部分僱主要求居於將軍澳或黃大仙區的僱員提供健康證明才可上班，認為此要求是不合理及過分。
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蔡堅今（24日）早接受電台節目時指，港府的防疫抗疫措施分階段推出，成效稍遜，但明白要考慮對經濟的影響。他又指，若措施再加辣，應要有時間限制，不可以無止境這樣做，希望未來兩星期可透過隔離病人，及市民戴口罩及保持手部衞生等，可有效控制疫情。
被問到疫情下私家診所的情況，他表示私家診所之前較淡靜，有市民因怕有風險而不去求醫，更出現一日只有一個病人的情況，但近日多了市民到診所要求檢測病毒，例如過往無人到診所做檢測，至現時每日有5至6名市民到診。他指出當局希望私家醫生協作，而診所需要向當局拿取檢測樽才能提供服務，但檢測樽供不應求，且未能提供足夠資源。
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他又指，有部分僱主要求僱員提供健康證明，令須需做檢測的市民都到診所，認為是過分及不合理的要求：
例如是在將軍澳或黃大仙區居住的人，都會要求他們有沒有感染（新冠肺炎）的證明書才可工作，這是不合理且過分的要求，導致那些無需要做檢測的人都要走到做診所做檢測！
至於當局指無病徵的人士都可以做檢測，蔡堅則認為以現時當局檢測樣本樽「做唔切」的時候，再讓無病徵的人去做是浪費資源：
如果你無法提供服務的時候，應揀一啲有病徵嘅人士，例如是有咳嗽、發燒等的人，它們（染疫）的機會比較大，但如果完全只是工作上要求是比較浪費資源！
至於公私營合作方面，他稱公立醫院可以撥出部分服務予私家醫院處理，例如開刀手術、照內窺鏡及婦產科服務，以減輕公院壓力及人手不足。
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記者：郭詩詩