【新冠肺炎】部分僱主要求僱員提供健康證明　蔡堅批要求過分且不合理

▲ 蔡堅批部分僱主要求僱員提供健康證明的要求是過分且不合理。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港連續兩日過百宗確診個案。醫學會會長蔡堅表示，有部分僱主要求居於 將軍澳或黃大仙區的 僱員提供健康證明才可上班，認為此要求是不合理及過分。

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蔡堅今（24日）早接受電台節目時指， 港府的防疫抗疫措施分階段推出，成效稍遜，但明白要考慮對經濟的影響。他又指，若措施再加辣，應要有時間限制，不可以無止境這樣做， 希望未來兩星期可透過隔離病人，及市民戴口罩及保持手部衞生等，可有效控制疫情。

被問到 疫情下私家診所的情況，他表示私家診所之前較淡靜，有市民因怕有風險而不去求醫，更出現一日只有一個病人的情況，但近日多了市民到診所要求檢測病毒，例如過往無人到診所做檢測，至現時每日有5至6名市民到診。他指出 當局希望私家醫生協作，而診所需要向當局拿取檢測樽才能提供服務，但檢測樽供不應求，且未能提供足夠資源。

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他又指，有部分僱主要求僱員提供健康證明，令須需做檢測的市民都到診所，認為是過分及不合理的要求：

例如是在將軍澳或黃大仙區居住的人，都會要求他們有沒有感染（新冠肺炎）的證明書才可工作，這是不合理且過分的要求，導致那些無需要做檢測的人都要走到做診所做檢測！

至於當局指無病徵的人士都可以做檢測，蔡堅則認為以現時當局檢測樣本樽「做唔切」的時候，再讓無病徵的人去做是浪費資源：

如果你無法提供服務的時候，應揀一啲有病徵嘅人士，例如是有咳嗽、發燒等的人，它們（染疫）的機會比較大，但如果完全只是工作上要求是比較浪費資源！

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至於公私營合作方面，他稱 公立醫院可以撥出部分服務予私家醫院處理，例如開刀手術、照內窺鏡及婦產科服務，以減輕公院壓力及人手不足。

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記者：郭詩詩