【港產口罩】港產便利妥3D護理口罩大貨到　M碼+獨立包裝百佳有售【附詳細地址】

▲ 便利妥3D護理口罩大貨到！

本港新冠肺炎疫情反彈，口罩成市民外出的必需品。Banitore便利妥推出香港製造、獨立包裝的3D護理口罩，有成人和兒童多種尺碼選擇，中碼陸續到百佳銷售點，其他尺寸會陸續在稍後時間到店。

Banitore便利妥今日於facebook專頁公布，推出全新3D護理口罩，於香港製造，並採取獨立包裝，口罩共有4種尺寸，適合成人及兒童使用。至於口罩規格方面，BFE≥98%、PFE≥95%。

便利妥表示，成人M碼口罩即日起有售，而其它尺碼亦會陸續在百佳銷售點發售。口罩詳情如下：

成人

Size M 16.7(W) x 14.3(H) cm

Size L 18.4(W) x 16.6(H) cm

以上M & L 包裝是 20片/盒，定價HKD85

兒童

Size XS 13.5(W) x 10.5(H) cm 適合3-6歲

Size S 16(W) x 12.2(H) cm 適合6-12歲

以上XS & S 包裝是 30片/盒，定價HKD125

發售地址詳情即睇【 下一頁】

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責任編輯：王俊賢