【名師育兒法】英國皇室御用保母師妹　星級保母3招管教孩子守規矩︰可向小孩說不

▲ 英國皇室御用保母的師妹Louenna Hood分享3種方法，以管教孩子守規矩。

英國威廉王子（Prince William）和夫人凱特（Kate）御用皇室保母Maria Borrallo，照顧得3名小王子小公主貼貼服服，有賴其出身的頂尖保母學校諾蘭學院（Norland College）教導。該校盛產一流保母，畢業生之一的36歲Louenna Hood亦躍身星級保母，近日她向英國傳媒透露了3招管教孩子之道，供父母們參考。

【英國第一保母】揭開英國皇室御用保母育兒法 3招教出氣質小王子小公主

1. 可以向孩子Say No

父母可以向小孩說不，不必擔心會影響孩子的情緒或破壞親子關係，相反凡事答允孩子所有要求，會令他們變得痛苦、貪心、不討人喜愛，但父母say no的條件要有理有據，並不能含糊其詞。

No就是No，不要Maybe；要堅定、公平，並確保你是經常理性的。

▲ Louenna Hood曾獲多位名人受僱出任保母。（Louenna Hood's IG圖片）

2. 父母的反應要始終如一

「訂立規矩，嚴格跟從」，例如訂立的家規是要好好吃飯、乖乖睡覺，有禮貌和對人和善。行徑一致是重點，當孩子行徑有問題時，要他們見到父母每次反應都一樣，處罰準則要一致。

如果孩子同一個行為，你今次是笑，下次就不批准，他們會感到很困惑。

3. 孩子態度差需嚴厲處理

例如當父母抱着孩子時，他們出手打爸媽，便立即放下他們，以嚴厲的態度告訴孩子非常不悅，不容許他們再打任何人。

要求孩子道歉，並待整件事完結後，才能再次抱起他。

▲ 年近50歲的英國皇室御用保母Maria Borrallo，畢業自頂尖保母學校諾蘭學院（Norland College）。（法新社）

讓孩子盡情放電

此外，Louenna建議父母，要多讓孩子自由走動放電，出外找個空間讓孩子盡情跑、盡情叫，「呼吸新鮮空氣對管教孩子有很大作用。」當孩子玩樂時，即使要求他們不要亂跳，父母也不會感到內疚。

最後Louenna提醒父母，「不應讓孩子感到害怕」，不要讓孩子害怕你，也不用揣測父母的反應。父母亦要多代入孩子的角度去思考，如果孩子太累會很易發怒、肚餓就會搗蛋。

向孩子解釋為何他們不能做某些事情或擁有某種東西，讓他們知道凡事都有原因。

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責任編輯︰林綺玲