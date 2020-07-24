【新冠肺炎】水務署濾水廠承建商工人確診　署方：不影響食水安全

▲ 水務署一名承建商工人確診。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，確診個案連續兩日破百。本港昨新增118宗確診個案，至今本港個案累計2250宗（包括2249宗確診個案和一宗疑似個案）。水務署今日（24日）表示，該署屯門濾水廠内進行工程的一名承建商工人確診新冠肺炎，事件對食水安全沒有影響。

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水務署發言人指，該名承建商工人最近一次上班日期為昨日（23日），他昨晚獲通知確診，目前已入院接受隔離治療，情況穩定。



署方指，該名承建商工人工作時有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。署方已即時安排全面清潔及消毒屯門濾水廠，並會與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩