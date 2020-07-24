行政會議成員林正財再度獲委任為安老事務委員會主席　任期2年

▲ 行政會議成員林正財再度獲委任為安老事務委員會主席。 (資料圖片)

政府今日（24日）公布再度委任林正財醫生為安老事務委員會主席及樓瑋群博士為委員，任期兩年，今年7月30日起生效。

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政府指林正財醫生是基督教靈實協會行政總裁及行政會議非官守議員。他自2016年起出任安老事務委員會主席，一直致力促進長者福利，並積極推動改善長者長期護理服務。

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而樓瑋群博士是香港大學秀圃老年研究中心總監，現時出任社區投資共享基金委員會成員。

勞工及福利局局長羅致光博士歡迎有關任命，他表示林正財醫生和樓瑋群博士均對長者事務有豐富經驗，期望繼續與他們緊密合作，為香港長者福祉而努力。

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由今年7月30日起，安老事務委員會的成員名單如下：

主席

林正財醫生

非官方委員

陳美潔

陳綺貞

張亮

蔡海偉

鍾慧儀

李子芬教授

李輝

羅德慧

樓瑋群博士

彭飛舟醫生

蘇陳偉香

謝文華醫生

黃傑龍

黃泰倫

楊家正博士

余翠怡

官方委員

食物及衞生局局長或其代表

勞工及福利局局長或其代表

運輸及房屋局局長／房屋署署長或其代表

衞生署署長或其代表

社會福利署署長或其代表

醫院管理局行政總裁或其代表

資料來源：勞工及福利局

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記者：伍瑋瑋