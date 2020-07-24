【影業大亨】吳奇隆從13歲打散工助家人還巨債　到擁逾10億身家公司在港申請上市

▲ 吳奇隆和劉詩詩旗下的影視公司有意於香港上市。

吳奇隆和劉詩詩旗下的影視公司申請在香港上市，似乎有意進一步拓展影視王國。出身於普通家庭的吳奇隆自13歲開始便打工養家，一直默默耕耘的他終於成為人生贏家，據估計他現時擁逾10億身家。

出生於台灣的吳奇隆為家中的二兒子，由於父親做生意失敗並欠下千萬債務，所以吳奇隆年僅13歲已開始半工讀賺錢養家。

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▲ 吳奇隆經過努力後終成人生贏家。（吳奇隆微博圖片）

吳奇隆曾為散工王

吳奇隆在台灣曾當過救生員、裝修師傅、建築工人等，於16歲時身兼多職，從白天洗車兼抹樓梯，到晚上在地攤擺賣女生服裝及飾物，十分勤奮。

後來，吳奇隆在1988年被星探發現加入小虎隊發展演藝事業，惟他努力工作為父還債，甚麼戲也接，卻沒得到家人的理解，更被怪責當上明星以致知名度大增，令家人沒法「走佬」。

吳奇隆仍為家庭默默付出，有指他結果為家人還清了288萬元債務，十分孝順！

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▲ 吳奇隆與劉詩詩的定情作為《步步驚心》。（《步步驚心》劇照）

吳奇隆事業愛情兩得意

俊朗外表加上後天努力令吳奇隆的事業路如日沖天，他於2014年拍《步步驚心》與拍檔兼回族美女劉詩詩相戀，二人於2015年結婚。

現年49歲的吳奇隆除繼續於幕前拍劇外，還與太太劉詩詩一同成為吳奇隆工作室和稻草熊影業的老闆。製作作品包括捧紅陳偉霆的電視劇《蜀山戰紀之劍俠傳奇》等。

▲ 吳奇隆和劉詩詩於2015年結婚。（吳奇隆微博圖片）

據悉，稻草熊影業日前已向香港交易所遞交招股書，擬在香港主板上市，現擁逾10億身家的吳奇隆似乎有意建立自己的影視王國。