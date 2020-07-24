【口罩令】婆婆戴口罩到街市買魚　檔主嘲諷：咁驚死世界末日咩

▲ 婆婆戴口罩到街市買魚，檔主聽不清楚竟嘲：「帶住死人口罩好心大聲啲」。

本港新冠肺炎第三波爆發持續，其中有確診個案曾到訪街市，多個街市要關門清潔，市民到街市買餸時亦做好防疫措施。有市民卻分享，日前到將軍澳尚德街市時，竟遇上魚檔嘲諷戴著口罩的婆婆，非常缺德！

魚檔檔主嘲諷婆婆戴口罩

一名網民於Facebook群組「將軍澳主場」發文，指22日去到將軍澳尚德街市一間魚檔時，一名婆婆向檔主表示：「要條細魚，唔該」。因為婆婆戴著口罩，檔主聽不清潔她說什麼，沒想到他竟然嘲諷婆婆：

帶住個死人口罩就好心大聲啲啦，咁驚死，世界末日咩，要死就死啦。

之後樓主幫婆婆向檔主買魚，但不忿檔主欺負婆婆。又指他「口罩戴咗等於無戴，成個口都見到」，因此最後亦沒有光顧該店。樓主亦在帖文中直斥：

唔係驚唔驚死呀，係保護自己同時都保護人地，唔該，唔好咁自私啦。

網民：同一街市大量店主不戴口罩

帖文引起大量網民「派嬲」，有網民認為已經不關乎檔主有沒有戴口罩，而是欺負婆婆的行為非常過份。不少人認為婆婆無氣力大聲說話是正常的事，直斥檔主完全沒有同理心。

由於近日在「口罩令」之下，室內公眾場所需要戴上口罩，不少人建議樓主向警察或1823舉報。有街坊希望樓主開名，指以後會罷買，樓主只透露檔內有3個男人負責營運。

不少街坊又報料，同一街市仍有不少店主不戴口罩。其中一人曾目擊生果檔有個男人切西瓜時，將口罩拉至下巴，更用手剔西瓜核。豆腐檔更有一名阿叔在檔內食煙。

有人分享妙計，指在同一街市的菜檔，見到阿姐將口罩退近頸。他警告她：「如果街市有人中咗，到時封鬼咗個街市，你就唔使做生意」，阿姐就立即將口罩戴好！

【新冠肺炎】市民長洲遊玩避疫不戴口罩 居民勸說戴回口罩卻被粗口辱罵

【新冠肺炎】逾20人不戴口罩到吊鐘洲行山打卡 大媽網上曬相呃Like被批違限聚令

【新冠肺炎】阿伯拒戴口罩行商場揚言「我唔會死」 大叔扯火推撞指罵「累人累物」

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http//bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢