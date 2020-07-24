【遲來情信】17歲少年電車事故離世20年　父母收遲來「情信」揭兒暖男一面

▲ 父母收到遲來的「情信」，發現去世兒子暖男一面。

20年前，日本東京發生一宗電車脫軌事故，有父母失去引以為傲、年僅17歲的兒子。20年後的今天，父母突然收到一封遲來的「情信」，寄託著一名曾受兒子保護的女生，對兒子的思念和感謝。

日本綜藝節目《ザ!世界仰天ニュース 》早前播出有關東京日比谷電車脫軌事故的故事，20年前發生的東京日比谷電車脫軌事故，造成5名乘客死亡、64人受傷，在遇難者中，有一名年僅17歲的少年富久信介。信介自小品學兼優，無論讀書、運動都相當出色，從不讓父母擔心。

後來，他加入日本一家拳擊俱樂部進行訓練，升上高中後，他更向學校申請成立拳擊部，之後他在一次校級比賽中獲勝。

不過，他與其他青少年期的男生一樣，踏入叛逆期，不愛與父母交流，也不願讓父母出席比賽，令父母擔心他是否能交到朋友。

▲ 20年前的電車事故造成多人傷亡。（影片截圖）

電車事故不幸離世

2000年3月8日，信介像往常一樣出門，乘搭日比谷綫的電車，準備回校考試，不料列車開出不久，他所在的最後一節車廂突然脫軌，撞向對面駛來的另一輛電車，電車受損嚴重，而年輕優秀的信介亦不幸離世。

父母悲痛地為他舉辦葬禮，許多家人朋友都前來悼念，眾人都對信介的離世難以忘懷，更有一名女生20年來一直對他念念不忘。在2020年4月，拳擊俱樂部會長收到一條留言訊息：

我是20年前被信介救過的女生，請把這封感謝信交給他的父母。

▲ 女生感激信介在電車中的守護。（影片截圖）

父母收遲來的「情信」

會長輾轉找到信介的父母，並把信件交給他們，當他們閱讀信的內容，發現從未見過兒子的另一面。20年前，女孩還是高中生，機緣巧合下與信介在同一節車廂相遇，當時女生不時在車廂遭其他男人騷擾，當信介發現後，就閃身來到女生面對，為她擋走眼神猥瑣的男人，此後兩人不時在車廂相遇，而信介一直充當她的守護者。

我們沒有說過話，也算不上朋友，連對方的名字和學校都不知道。

雖然女孩很開心有信介的守護，對他漸生好感。不過，由於她擔心信介有女朋友，一直不敢告白。

然而，在電車脫軌當日，女孩看到新聞中播放死者名單竟有信介的照片，令她非常震驚，也難以置信。在此後女孩無數次搭上同一時間班次的列車，都再也找不到信介的身影，才確信他已不在人世。

▲ 父母閱讀女生的來信淚流滿面。（影片截圖）

原來事發當年，女孩已寫信到拳擊會，不巧當時拳擊會已搬到別處，信亦被退回來，這份心意足足20年，才送到信介的父母手上。現時女孩已成為5歲兒子的媽媽，她經常教導兒子，做真正的英雄，去保護自己想保護的人。

這個世界真的有英雄！你們的兒子信介，真是一個優秀又帥氣的人啊！

這封信對信介的父母來說，或許會勾起傷感的回憶，但亦讓他們知道，看上去冷冷淡淡的兒子，原來曾經溫暖地守護了一個女孩。信介的父母亦非常感謝女生送來這封「情信」，

不停讀了又讀的過程中，開心之餘仍會感到些許悲傷，每次看都會淚流不止呢！

更多有關感人的報道：

【陪伴在旁】患白血病母確診新冠肺炎被隔離 孝子每天爬牆窗邊守護直到最後

【孝順孫子】父母離異兩嫲孫相依為命 11歲孝孫日夜照顧糖尿病嫲嫲立志當醫生

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳