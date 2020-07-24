被指未履行合約演出電影　張柏芝遭經理人公司入稟追1276萬

▲ 藝人張柏芝經理人日前入稟高等法院，向張追討至少1,276萬元及要求張交待她近年的娛樂事業收入。

藝人張柏芝早前傳出與經理人公司有合約糾紛，經理人日前入稟高等法院，指張柏芝未有履行合約出演電影，故向張追討至少1,276萬元，及要求張交待她近年的娛樂事業收入。

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原告余毓興及AEG Entertainment Group Limited；答辯人張柏芝。原告於入稟狀中指，雙方於2011年7月簽訂《全球獨家經理人合約》，合約訂明原告是答辯人的全球獨家經理人，合約為期8年。合約中又訂明，原告同意向答辯人支付4,000萬元，作為答辯人承諾出演原告為她安排的4部電影的預支款項。

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雙方於2012年5月再簽訂另一份《張柏芝兩部電影片約合約》，原告向答辯人支付276萬元預支部分款項，而答辯人則承諾出演兩部由原告安排的電影。

惟原告指答辯人未有履行合約出演電影，因此入稟向答辯人追討至少共1,276萬元預支款項，並要求答辯人就違反合約作出賠償，以及需交待她於2015年5月至2019年7月9日期間的娛樂事業收入。

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記者：楊詠渝