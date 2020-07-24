政府委任鍾麗玲為新任個人資料私隱專員　任期5年

▲ 現任私隱專員黃繼兒的任期將於今年8月3日屆滿。（資料圖片））

政府今日（24日）宣布委任鍾麗玲為新任個人資料私隱專員（私隱專員），由今年9月4日起生效。任期為5年。



61歲的鍾麗玲是為公司註冊處處長。她於1981年6月加入政府任職助理評稅主任，於1988年7月在英國取得大律師資格並於同年加入前律政署任助理檢察官，其後曾出任首席政府律師及民事法律科副民事法律專員等不同職位。她由2007年8月至今擔任公司註冊處處長。

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政府發言人指鍾麗玲具備豐富的法律專業知識及行政經驗，並具有優秀的領導、管理及溝通技巧。擔任公司註冊處處長期間，她積極參與重寫《公司條例》的工作，並在推行新的《公司條例》方面累積了豐富經驗。相信她定能憑藉過去的法律和行政經驗，帶領個人資料私隱專員公署更上層樓。

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現任私隱專員黃繼兒的任期將於今年8月3日屆滿，政府指他在任內在本港及國際層面致力加強個人資料私隱的保障，貢獻良多。在他的領導下，公署的工作在多方面均有所提升，包括有效執行《私隱條例》、加強各種宣傳教育工作以加深大眾對保障個人資料私隱的認識等。他並倡導公私營機構建立保障私隱的文化，推動機構將保障個人資料的數據道德納入為企業管治的一環。

▲ 鍾麗玲為新任個人資料私隱專員（私隱專員），由今年9月4日起生效，任期為五年。（政府新聞處圖片）。

當現任私隱專員卸任後，副私隱專員將署任私隱專員一職，直至新任私隱專員上任為止。

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為選聘新任私隱專員，政府本年初展開公開招聘，並成立遴選委員會，負責考慮候選人及向行政長官推薦委任人選。遴選委員會由周松崗擔任主席，成員包括羅君美、余葉嘉莉和政制及內地事務局局長。政府根據慣常公開招聘高級職位的做法，委聘人事顧問服務公司進行招聘工作。

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記者：伍瑋瑋