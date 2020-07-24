【外賣優惠】Tea WG推75折外賣自取餐單　再送茶包及茶香曲奇【附優惠詳情】

▲ 自家製的海鮮手工菠菜意大利麵（圖片由Tea WG提供）

新冠肺炎第3波在港爆發，政府再度實施限聚令及抗疫措施。 Tea WG首度推出外賣自取餐單，更推出75折優惠，大家可趁機以優惠價品嚐特色茶味菜色。

Tea WG每日中午12時起提供一系列以茶入饌的經典菜式，凡惠顧全新外賣自取餐單，即可於指定期內享有七五折優惠，並獲贈經典手工純棉茶包四個及茶香曲奇一包，數量有限，送完即止，優惠暫定到8月中。



外賣自取餐單上提供了五款菜式選項，由輕盈沙律、豐富早餐、手工漢堡、自家製海鮮意大利麵到意大利飯等，一應俱全。菜色如下：

香烤雞肉沙律 （HKD$126，原價HKD$168）：以羅馬生菜伴帕爾馬芝士、香蒜，佐 煙燻伯爵茶 (Smoky Earl Grey) 茶香銀魚柳醬，搭配香煎吞拿魚片、鵪鶉蛋、香草麵包粒及半乾蕃茄。

英式早餐 （HKD$126，原價HKD$168）：包括西式炒蛋搭配 玄米茶 (Genmaicha) 煙燻油甘魚、迷你牛肉香腸，佐以烤櫻桃蕃茄和炒蘑菇，搭配燈籠椒焗豆及法式奶油麵包。

和牛漢堡 （HKD$186，原價HKD$248）：烤和牛漢堡搭配焦糖洋蔥伴意大利搭雷吉歐芝士及自家烘焙麵包，配搭 抹茶 (Matcha) 粉厚切薯條。

自家製的 海鮮手工菠菜意大利麵 （HKD$186，原價HKD$248）使用手工菠菜意大利蛋麵，佐以青檸檬葉、辣椒及三文魚、蜆肉、蝦和魷魚，搭配融入 新加坡早餐茶 (Singapore Breakfast Tea) 的蕃茄醬。

墨汁虎蝦意大利飯 （HKD$201，原價HKD$268）：佐以 法式伯爵茶 (French Earl Grey) 高湯煮成魷魚墨汁意大利飯，搭配烤虎蝦、伴魷魚圈及蘆筍。

▲ 墨汁虎蝦意大利飯（圖片由Tea WG提供）

外賣自取特選餐單詳情可瀏覽網址： https://bit.ly/2ZBaImJ ，親臨或致電Tea WG又一城沙龍及精品店（2725 6930）或Tea WG 國際金融中心沙龍及精品店（2796 2828）訂購。



主食以外，Tea WG亦提供多款茗茶產品及精緻茶香甜品可於網上訂購。

▲ 新加玻驚喜（圖片由Tea WG提供）

顧客可提前3日透過官方訂購平台 選購心水茶葉、手工純棉茶包或茶香甜品，並選擇到Tea WG位於又一城、國際金融中心及圓方的分店自取產品，或消費滿HKD$360使用送遞服務，而選購滿HKD$1,000更可享免運費優惠。

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責任編緝：王芷瑩