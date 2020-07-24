【食用安全】連鎖超市買榴槤享用 榴槤核中夾出肥美巨蟲

▲ 連鎖超市買榴槤享用，榴槤核中夾出肥美巨蟲。

每逢夏季，都是品榴槤的好時辰，有網民在網上分享，稱在元朗一間連鎖超市購買榴槤享用後，用筷子在榴槤核中夾出一條肥美巨蟲，非常驚嚇。帖文一出引起網民熱議。

該名網民昨在facebook群組「今晚煮咩海鲜？」圖文并茂發帖，稱在元朗一間連鎖超市購買一個榴槤，享用後始赫然發現榴槤核内有蟲。

從該名網民上傳的短片可見，事主用筷子夾出蟲蟲，蟲身比筷子，呈紫紅色，蟲被夾出時未有蠕動，但因其體型巨大，令在場人士感到驚嚇。該名發帖網民在帖文中稱，

我真係想喊，大家教下我可以點做。

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帖文一出引起網民熱議，大批網民笑言蟲蟲肥美，應含豐富蛋白質；有網民稱，水果有蟲代表未使用過度農藥，未必屬壞事；有網民稱，應帶同榴槤核，去涉事超市要求退貨，但有網民稱，大蟲藏身核中，售賣一方亦無從判斷、難以追究責任；也有人建議要向食環署投訴。

榴槤檔老闆阿Ling早前接受TOPick訪問時，教大家揀靚榴槤秘訣，

1. 要揀連果柄，及釘夠硬的，那代表新鮮。

2. 聞一聞香氣，香味愈濃代表愈成熟。

3. 可搖一搖，有聲的話代表較乾身，沒聲的較濕而Creamy

4. 不要挑榴槤「屁股裂開」的，因為接觸空氣後會很快變壞

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責任編輯:王俊賢