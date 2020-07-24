【力爭上游】學英文過目即忘高考攞U　港男苦讀改變命運晉身跨國工程師

▲ Paul當年英文「攞U」，現任職跨國公司工程師，每日上班都要講英文，Paul是如何走到這裡？

循道衞理優質生命教育中心，找來了四位當年在高級程度會考時英文科攞「U」的考生，看看今天這群「失敗」的人現在正在過怎樣的生活，公開試的「U」賦與他們的人生甚麼意義？

其中一位主角劉嘉誠(Paul)，現就職一家德國駐港亞洲分部公司擔任工程師，當年英文「攞U」，今天每日上班都要講英文，Paul是如何走到這裡？

Paul謂，現在常要出差澳洲、日本、新加坡、中國等地維修儀器。而當時根本沒想過自己會勝任這份工。

面試時，對方著重我在工程上的知識是否掌握，及理念是否清晰。反而英文只需基本溝通能力，語言並不是重點。

當年英文「攞U」，今天每日上班都要講英文，Paul是如何走到這地步？

▲ 現在的工作是為大學研究用的顯微儀器修復，那些儀器是很龐大。(黃建輝攝)

從小清楚自己的強項和限制

Paul謂自己喜歡動手學習，自細喜歡拆東西，探討物件的設計，而當年自己讀中文中學，對物理科也是很有興趣，反而英文總是讀不入腦。小學轉校時更因英文差而留班。

中三時曾有努力學英文，奈何付出了很多，回報卻很少，只是由不合格，進步到勉強合格，但過程並不有趣，甚至是痛苦，例如用幾個月去背生字，但一到考試便忘記，故很難堅持下去。 相比之下，我在其它科目的樂趣和成就多很多，在用相同時間付出，卻不成正比，在此情況下就不想再學英文。

Paul 曾努力面對自己的限制，然而過程和結果都令他對失去信心。

他中五首次會考英文不合格，但因其他科目成績不錯，所以可以原校試升中六，但需要補考英文，合格才可繼續升班。

可是翌年再考仍不合格，導致要重讀中六。他回想當時非常灰心，幸得老師鼓勵，決定再重考，結果考第3次會考終過關。

因自知英文難克服，他在中七曾補習一年，然而補習並非靈丹妙藥，Paul自言不覺得有進步，故他選擇把時間轉攻較有信心的理科。因英文「攞U」，即使高考理科成績不錯，也未能升讀學士學位。當時他雖然感到迷茫，但知道自己的興趣所在，所以選擇入讀理工大學應用物理系高級文憑。

▲ 除了英文科，Paul高考其它科目成績不錯。(受訪者攝)

他謂中七那年對英文科是半放棄狀況，自己很清楚在短短一年是不可能考到英文合格的，所以後來他選擇把時間放在其他科目上，希望在其他科目上考到更好的成績去選讀自己想讀的課程。

其實當年考U沒太大感受，因在意料之內，但我是一直想讀書，故會想方法幫自己。因為可以選擇的不多，唯有做好可以做的事。

升學感到壓力 曾對自己失去信心

他坦言在修讀高級文憑課程時，因全用英語教授，初期他一句也聽不明，唯有課後用Google翻譯去惡補。

有些科目我真的一句也聽不明，唯有不斷操練試卷和自修，嘗試用數字去理解。雖然辛苦，但那是本科，告訴自己必須克服這限制，我只好盡量利用身邊一切資源，認真去做好當下的事。

▲ 英文始終仍是Paul的限制，但他認真做好所能做的每件事，讓他一步一步找到屬於自己的路。(黃建輝攝)

在這種學習模式下，他一直擔心是否能繼續升學。

已經因為英文比人遲了兩年畢業，這種感覺很差。最後看到GPA剛好夠升讀學士學位時，在知道自己有Offer時鬆了一口氣。

後來，因為發現自己對研究有熱情，畢業後再入讀碩士研究課程。因研究主要是動手做，因此他很享受。

研究的世界令我很有學習動力，研究需要想像、問問題和做實驗，而且不一定會成功。有趣的是研究用的英文是跟物理有聯系，這2年我對用過的英文專有名詞，都記得很深刻。

將近畢業時他知道現職公司正在招聘，但一開始因為知道和同事溝通和工作上的交流全部都需要用英文，其實他沒有信心，完全不打算應徵。

再者，他總認為自己學不來英文，直至讀研究時去法國參加科研交流會議，面對來自各項研究領域的碩士生和博士生，發現他們只著重是否能溝通，大家都很包容彼此的英文，不會著重文法，加上師兄和老師的鼓勵，他鼓起勇氣嘗試。

我相信雖然我語文不好，但我優點是細心。現在的工作是為大學研究用的顯微儀器修復，那些儀器是很大，結構精密，需要把問題找出來，因此需要細心。剛好讀研究時，我大部份時間都在實驗室操作和了解不同儀器。而我寫的論文是有關半導體感測氣體裝置，研究怎樣把裝置微型化，這些都與現時工作有關。

▲ 他早前在《「失敗」Ｕ聯盟》影片中，分享自己生活中怎逃避英文。(影片截圖)

過往的經歷不經意就成為了他的優勢，認真地做好熱愛的事，讓他能勝任現時的工作。我很享受現時的工作。

雖然有時都會聽不懂同事說什麼，唯有再問多幾句。

英文始終仍是Paul的限制，但他認真做好所能做的每件事，讓他一步一步找到屬於自己的路。

記者：胡麗珊