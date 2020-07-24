【超級學霸】讀5間大學擁11學士3碩士　學霸「讀書上癮」集齊全色畢業袍

▲ 印尼一位超級學霸「讀書上癮」不斷求學，39歲已擁有11個學士及3個碩士學位。

人生要不斷學習，追求知識。印尼一名男生熱愛學習的程度更達至「上癮」狀態，年僅39歲已在5間大學考取11個學士和3個碩士，更聲稱已「包色」集齊所有顏色畢業袍，一直邊工作邊讀書的他，早已成為「印尼學霸王」打響名堂。

據外國傳媒報道，39歲男子古啟麟（Welin Kusuma）是一名印尼華裔，18歲考入印尼泗水大學就讀工程機械系，激發他瘋狂愛上讀書。

▲ 古啟麟考獲的證書多到數不清！（古啟麟IG圖片）

他先後到5間大學進修，專攻工程機械、金融稅法、商業行銷、財務規劃、投資管理等，共取得11個學士、3個碩士學位及21張專業認證，他聲稱已集齊全色畢業袍。

▲ 古啟麟每次畢業都去影樓拍照留念。（古啟麟fb圖片）

商界專才邊做邊學

古啟麟絕非為逃避工作去讀書的小子，他渴望成為一名商界專才，早已先後受聘為蘇格蘭皇家銀行當顧問，再加入印尼巨企三寶集團（PT HM Sampoerna Tbk）任職；他亦​​創立公司專門替中小企處理稅務問題。

▲ 古啟麟的畢業袍多到如衣服。（古啟麟fb圖片）

一直邊工作邊讀書的他，成績仍名列前茅，曾締造印尼史上單學期選修學分「111學分」的最高紀錄，一般學生要花上4至5學期才能修畢，可見他在時間管理上十分出色，故他經常被各大傳媒邀請上節目、四出演講分享讀書心得。

他揚言讀書要先有興趣，他喜歡學習知識，將知識學以致用。

讀大學是我的興趣，我真的很喜歡讀書，而且我讀的都是現實有用的東西。

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責任編輯︰林綺玲