【新冠肺炎】聯合醫院運作助理及家人初步確診 澄清沒有醫護感染

▲ （經濟日報資料圖片）

聯合醫院澄清，對於網傳有醫護確診感染的消息並不真確，強調院至今沒有醫護人員確診；不過一名在貨倉負責後勤及運送物資的女運作助理昨日初步確診，其家屬早前出現病徵，昨亦初步確診，相信屬社區感染。

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對於有人於社交媒體帖文指，聯合醫院有醫護人員感染新冠肺炎，聯合醫院今日(24日)澄清有關帖文並不真確，院方至今沒有醫護人員確診感染2019冠狀病毒病。

發言人又提及，院方一名在貨倉負責後勤及運送物資的女運作助理於昨日初步確診，由於其家人同時初步確診，出現病徵日期比她早兩天，個案屬於社區感染個案，初步相信和院內感染無關，院方會繼續和衛生防護中心跟進事件。

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對於社交媒體帖文更指稱，院方會用隔離病房以外的床位，接收確診病人，院方澄清絕無此事，所有送到院確診病人，均會被送到隔離病房接受進一步治療。



就網上的失實言論，聯合醫院謹此澄清，並希望市民停止轉發失實訊息，以免引起醫護人員及公眾恐慌。

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責任編輯：陳正怡