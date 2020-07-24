【歐洲研究】進食大量椰菜青瓜地區死亡率較低　研究：死亡風險或減13至15%

▲ 研究指，增加每日每克的椰菜攝取量，新冠肺炎死亡率可降13.6%，青瓜則降15.7%。

全球新冠肺炎疫情持續，有歐洲學者認為各地的死亡率差異甚遠，或者飲食習慣相關。研究團隊發表初步研究報告，指出進食大量椰菜、青瓜，可分別減低新冠肺炎的死亡風險13.6%及15.7%。

研究由前世衛「全球抗擊慢性呼吸道疾病聯盟」主席Dr. Jean Bousquet領導進行，並在medRxiv發表初步研究報告（即未經同行審查）。報告指，比利時，英國，西班牙，意大利，瑞典和法國等地的新冠肺炎死亡率是全球最高，而這些國家都有一個共通點，就日常飲食攝入椰菜和青瓜的份量都不多。

法國平均每人每日食用約1克的椰菜，而其他五個國家，平均每日食用不到5克。相比之下，拉脫維亞人平均每日食用近30克的椰菜，其新冠肺炎死亡率是歐洲國家中最低的，平均每一百萬人中只有16人。

故此，報告提出，在歐洲，一些十字花科蕓苔屬的蔬菜，具有抗氧化活性可降低胰島素阻抗（Insulin Resistance），或與新冠肺炎死亡率較低有關。

研究團隊分析歐洲食品安全局（EFSA）的歐洲食品綜合消費數據庫，為蕓苔屬的蔬菜，例如西蘭花、椰菜花、椰菜等，與菠菜、青瓜，櫛瓜、生菜和番茄比較，再分析各地的死亡率。

研究結果

結果發現，在考慮所有變數後，只有椰菜和青瓜的攝取量，對死亡率有影響。如增加每日每克的椰菜攝取量，新冠肺炎死亡率可降13.6%，青瓜則降15.7%。

研究團隊指，雖然青瓜不屬於十字花科，但它含有葫蘆素B，可激活Nrf2的抗炎、降糖作用。

不過，研究團隊稱結果僅適用於歐洲地區，而且理論亦不能推論到其他可增加Nrf2的蔬菜上，例如西蘭花、椰菜花就沒什麼效用。

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責任編輯：羅嘉欣