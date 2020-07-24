【生命鬥士】初生B遭母男友槍殺命懸一線　18歲新手媽堅持不拔喉兒子奇蹟存活

▲ 美國一名初生男嬰遭媽媽的男友槍傷命懸一線，18歲媽媽堅持不拔喉，兒子最終奇蹟存活下來。

只要尚有一線生機，媽媽絕不會輕易放棄自己的孩子。美國一名初生男嬰遭媽媽的男友槍傷，胸口嚴重受創命懸一線，18歲新手媽媽堅持不拔喉，兒子最終奇蹟存活下來，現時已5個月大。

據美國《News 4 San Antonio》報道，事發於美國聖安東尼奧，男嬰Armani Cazares於今年2月25日出生，他在4月4日僅一個多月大時，被媽媽Daisy Armani的19歲男友Lance Tello Jr意圖槍殺。他胸口受傷，傷及肺部，椎骨破碎和大腦受損，被送至新生嬰兒深切治療部留醫。

媽媽直覺不要拔喉

Tello Jr已被警方拘捕，他不但被控槍傷男嬰，更開槍射擊自己的媽媽和14歲妹妹。Daisy指她在懷孕4個月時遇到Tello Jr，儘管他不是孩子的親生父親，但他對待孩子如同親生一樣。

不過，他抱怨過工作壓力大後，在事發那天突然開槍傷害Daisy的初生兒子。她憶述，男友凝視著鏡子約一兩分鐘後，突然伸手到床墊間拔出槍，然後帶著邪惡的表情看著她的兒子。

Daisy來不及阻止男友，他已開槍。醫生指男嬰恐怕未能活過來，並請她做好要拿下呼吸機的準備。作為媽媽，她絕不輕言放棄兒子︰

我不想放手，媽媽的直覺告訴我不要拔喉。

出院回家成媽媽的力量

兒子幾經治療後，現時5個月大的他已出院回家，情況亦有好轉。雖然兒子仍很要面對很多挑戰，需要使用呼吸機及插胃喉，但Daisy願意與兒子一起跨過難關。

即使他仍不能自己呼吸，但他活下來已是奇蹟。

兒子是Daisy生存的力量，他會看著媽媽微笑，每次見到兒子，她都非常感謝上帝。

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責任編輯︰駱秀玲