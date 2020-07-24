【畸胎瘤】女子長畸胎瘤手術取出牙齒2米長毛髮 醫生：成因不明常見年輕女性

▲ 女子卵巢藏10cm畸胎瘤，醫生手術取出牙齒骨骼2米長毛髮。

卵巢囊腫是生育年齡女性常見疾病。內地一名46歲女子近日到醫院檢查時，發現左側卵巢內有一個直徑10厘米的畸胎瘤，醫生為她進行手術時，取出牙齒、骨骼，以及長達2米的毛髮，非常嚇人。

據內地媒體報道，湖北武漢市一名46歲的王姓女子，於今年6月進行身體檢查時，發現長有子宮頸息肉。她本月初再到醫院檢查，醫生發現她左側卵巢上有腫塊，懷疑是卵巢囊腫。王女於7月12日進行腹腔鏡手術，醫生觀察到她的「囊腫」壁又厚又白，直徑約10厘米，猶如一個新生兒的頭圍大小。

醫生推斷她患有畸胎瘤，於是以微創手術在她左側卵巢上開切口，剝離畸胎瘤組織。手術期間，醫生發現畸胎瘤有脂肪、牙齒、骨骼、皮膚等組織，更取出大量毛髮。為王女進行手術的武漢市婦幼保健院婦科主任宋曉婕表示，患者體內的頭髮纏成一團，取出後粗略擺放就約有2米長。

我從醫38年來，從沒見過這麼多頭髮的畸胎瘤。

她解釋，畸胎瘤是卵巢生殖細胞腫瘤中最常見的一種，多生長在女性的卵巢上。畸胎瘤一般形狀怪異，當中有很多與胎兒相似的組織成分，例如頭髮、骨骼、脂肪、腦組織等等。

她續指，早期畸胎瘤大多無明顯臨床症狀，通常是身體檢查時偶然發現，若畸胎瘤生長過大，會對生育造成一定影響，更會引致急腹症。因此她提醒，生育年齡女性應每年進行婦科檢查。

如有持續腹痛應求醫檢查

中大醫學院婦產科名譽臨床教授張德康曾表示，俗稱「畸胎瘤」的卵巢囊腫不常見，但患者多屬20至30多歲的年輕女子，成因不明，亦與經期無關。

他稱，當畸胎瘤持續發大增重，輸卵管等就會因重量下墜，情況持續或會扭轉，致痛楚或劇痛，嚴重更令患處缺血壞死；一旦囊腫穿破，內藏油脂等物流出腹腔或其他地方，引致黏連或腹腔炎，屆時就需手術切除囊腫及「洗肚」，毋需切除卵巢。

張德康強調，畸胎瘤不算嚴重病症，亦不會致命，僅得1%至2%長遠或惡化至皮膚癌，「如已惡化至皮膚癌，處理難，治癒率亦會低，死亡率達一半。」

不過他呼籲毋需過分擔心，並提醒年輕女士如感腹痛持續，亦有愈來愈痛，甚至影響生活，就應求醫作檢查。

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責任編輯：羅家欣