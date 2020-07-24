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【辣伙頭‧開火】黃奕晨被嫌不夠靚仔街市議價失敗　郭奕芯做樓面算術差楊天宇幫忙

娛樂 14:29 2020/07/24

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黃奕晨被嫌不夠靚仔街市議價失敗，郭奕芯做樓面算術差楊天宇幫拖計錢。

ViuTV全新節目《辣伙頭‧開火》將於下周一（27日）晚上10時30分首播。美女廚師們繼《辣伙頭》後再次聯手合作，並加入新成員黃奕晨、楊天宇及譚凱倫，分成紅藍兩組對決，跳出錄影廠到實體餐廳大展拳腳。

每場比賽以營業額高低分勝負，而終極一戰兩組會以過往賺取的盈利作資金，開設一間自己理想的pop up餐廳一決高下。

首輪比賽兩組要到food court經營實體餐廳，眾人先向不同餐廳取經，再設計出每組一個特色套餐吸引食客光顧。由沈殷怡、余逸思、陳海寧及黃奕晨組成的紅組選中酸辣粉為套餐主食，四人親力親為到街市選購食材。

由於營運資金有限，黃奕晨積極向攤檔婆婆議價，婆婆笑指要靚仔才可以有折扣，黃奕晨除下口罩問婆婆：「你望吓夠唔夠靚仔先！」

卻換來婆婆絕情一句：「麻麻咋喎！」站在旁邊的陳海寧聞後笑言：「係街市遇到咁誠實嘅人真係好難得！」

在正式到food court準備食物及招呼客人時，兩組亦顯得有點手忙腳亂。

其中由郭奕芯、陳欣妍、譚凱倫及楊天宇組成的藍組以海南雞飯應戰，安排了郭奕芯負責樓面工作。

雖然她成功拉到不少客人光顧，但卻被組員楊天宇抱怨她經常「插單」，令在廚房備餐的組員陳欣妍及譚凱倫混淆出餐次序。

郭奕芯又表示她算術很差，所以落單後沒有立刻收錢，最後要靠楊天宇出手幫她計數。

撰文 : TOPick柴犬出動

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