【夏天必食】「8424」西瓜王今年大熱　營養師：一碗約45卡路里有助防癌抗衰老

▲ 「8424」西瓜王今年大熱，營養師拆解西瓜營養價值。

夏日炎炎，不如吃西瓜降降溫，享受透心涼的感覺！近日一款名為「8424」的西瓜在香港興起，就連營養師都推介，一碗西瓜只是約45卡路里，而且有助防癌及抗衰老！

一碗約45卡路里有助防癌抗衰老

註冊營養師Gloria（謝詠瑩）近日亦推介西瓜王8424，大讚西瓜夠清甜，而且外皮「好薄好脆」，用生果刀都能夠切開。

Gloria表示，不少人以為西瓜很高糖，其實一碗西瓜只有約45卡路里，相等於一個綠色奇異果。加上西瓜水份高達93%，非常適合消暑解渴。雖然西瓜屬高升糖指數水果，但Gloria就指只要控制住份量，對血糖的波幅有限，需要減脂的朋友也可以吃，一日可以食兩碗西瓜。

兩碗西瓜可以滿足一日所需維他命C約40%，類胡蘿蔔素約20%，有助美肌及維持免疫力。而且西瓜的紅色來自「茄紅素」，與番茄一樣，有助防癌及抗衰老，是最天然健康的護膚品。

農夫：8424甜過初戀

到底8424西瓜從何而來？1984年，新疆農業科學院想研究出一個「最好的西瓜」，當時做了30種西瓜，比較它們的甜度、水份、肉質及口感。其中第24個樣本各方面評分很高，因此就有了「8424」的稱號。

8424西瓜皮較薄，只有約0.4cm至1cm左右，也正正因為如此，8424不利出口至其他地方，運送途中容易「爆皮」。直至近年改良其外皮及運送方法，以防撞膠包好，才讓西瓜得以運入香港。

▲ 8424西瓜皮僅0.4cm至1cm左右。（《東張西望》影片截圖）

8424西瓜屬於早熟型，每年5月到9月是種植的黃金期，種植期只需要28至45日。每個西瓜平均4至7公斤，中心糖度由12至14度，不少種植8424的農夫笑言「甜過初戀」。更有不少上海人認為未食過8424，就等如未食過西瓜。

不過購買西瓜時要留意，現時不少生果檔會貼起標籤，假冒8424西瓜。購買前可以先拍打，如果聲音清脆就代表西瓜味道佳。

文章獲「Nutri Life 註冊營養師」授權轉載。

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謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook及instagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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記者：徐穎彤