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【戀情曝光】與馮盈盈「攞正牌」談情　鄭衍峰晒合照放閃公布好消息

娛樂 15:16 2020/07/24

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

鄭衍峰和馮盈盈齊齊為TVB新節目《乜戀都傾》擔任主持。

緋聞男女鄭衍峰和馮盈盈不避嫌公開「談情」，齊齊與陸浩明主持TVB新節目《乜戀都傾》與。鄭衍峰在今日（7 24日）於個人社交平台分享了與馮盈盈的合照，令二人的戀愛傳聞繼續發酵。

鄭衍峰於社交平台貼出與新節目拍檔馮盈盈和陸浩明的合照，其中他與盈盈站在「Love」字前的合照惹人暇想，另類放閃！

【開心速遞】馮盈盈客串《愛回家》演島大FYY　與鄭衍峰慶生疑向何猷亨陳瀅示威【有片】

鄭衍峰和馮盈盈傳出緋聞。（鄭衍峰IG圖片）

鄭衍峰、馮盈盈和陸浩明為TVB新節目《乜戀都傾》擔任主持。（鄭衍峰IG圖片）

鄭衍峰晒與馮盈盈合照

他發帖文寫道：

介紹番～兩位拍檔s❤️
加盟 #後生仔傾吓偈 #乜戀都傾
#各位主持KOL承讓承讓 #記得留手留口
想當年（～七年前）
我在加拿大中文電台開咪既時候
構思左一個深宵愛情節目叫做《戀love廿四》
今時今日
有幸繼續同大家喺 #後生仔傾吓偈
逢星期二晚講愛情，真正亂up廿四
總之~~《乜戀都傾》!!!!!!
#聽聞仲有外景 #愛情實驗🧪
#想睇邊個同邊個出街
#留comment

【新歡上場】馮盈盈被揭新車任緋聞男友駕駛　鄭衍峰親回應現時與FYY的關係

鄭衍峰於《#後生仔傾吓偈》追馮盈盈表演大勇。（鄭衍峰IG圖片）

鄭衍峰曾透露與馮盈盈關係

早前《#後生仔傾吓偈》內容叫「盈盈單身派對」，找來余德丞、丁子朗、鄭衍峰以及一眾小鮮肉與馮盈盈進行「Speed Dating」。當時，鄭衍峰表現大勇。

鄭衍峰曾接受TOPick訪問，並謂：「她是那種很健談的人，合作上來效果都很好。如果你說我是在那集單身Party很努力追她，我認為做節目都需要有好發揮，落力做好些就是在節目上『追』她，因為那集的她是女王。」

他又否認二人是情侶關係，「我們的關係是朋友，她有甚麼需要都會幫忙的。我反而覺得不好意思，就算我想，馮盈盈都有很多選擇，只可以多謝大家覺得我襯得起她。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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