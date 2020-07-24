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【烹飪教煮】10分鐘自家製簡易芝士火腿薄餅　大廚：加火箭菜令火腿更鮮甜【有片】

休閒 14:57 2020/07/24

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

在家抗疫時，不妨在家做簡易芝士火腿簿餅。

最近大家多了時間留在家抗疫，親至下廚可增添不少樂趣！為大家推介自家製芝士火腿薄餅 ，10分鐘即成，十分簡單，家長還可和小朋友一起做薄餅，享受親子時光。

Gia主廚魏志明（Ming）為大家示範的做芝士火腿薄餅，選用了巴馬火腿和Grana Padano芝士。只需買了新鮮粉糰（又或自製）後，加上喜歡的配料，放入焗爐便成，睇片：

Ming表示Pizza選用的芝士很重要，通常最少用3種，而今次就採用了比較冷門的Grana Padano芝士，以及常用的Mozzarella水牛芝士及Parmesan芝士。

Mozzarella水牛芝士的牛奶味重，而且較濕，通常是為了芝士的奶味和拉絲效果而採用。Parmesan芝士的質地較乾和鹹；Grana Padano芝士味道相對溫和細緻，充滿奶香。

若Pizza以茄汁味作主打，如傳統的Margherita Pizza，濕度高，就要減少芝士的分量，只用少許的Parmesan芝士來收乾茄汁。

芝士火腿薄餅 

材料 分量
Parma火腿 6-7塊
Grana Padano芝士 100g
Mozzarella芝士 100g
Parmesan芝士 20g
火箭菜 40g
薄餅麵糰 1個

步驟：

1.先加麵粉在薄餅粉糰表面，以防黏枱。

Grana Padano有3種不同的陳年風味：9-16個月、超過16個月及20個月以上的典藏級。（陳智良攝）

2.使用圓木棍搓平餅底

3.拍走多餘的麵粉

4.搓好餅底後，先放Mozzarella和Parmesan芝士

5.預熱焗爐280度， 將Pizza焗約4分鐘後取出。 

6.在餅底上放已用黑醋欖油拌勻的火箭菜 

7.依次放上Parma火腿和刨上Grana Padano芝士後即可享用。

（陳智良攝）

Tips:

現製的薄餅，就算涼了仍然香脆，充滿烤香，加上那肥美的巴馬火腿，減膩的火箭菜，不是一般超市貨式能相比。（陳智良攝）

1. 拍走多餘的麵粉，原因在於烤焗時麵粉過多，會有燶味。

2. 烤焗過程間中要調整一下焗爐盤位置，令薄餅可受熱均勻。

3. 巴馬火腿不用焗，因焗完會更鹹。

4. 餅底焗起時會有一個個小泡，令口感更香脆兼有炭燒風味。

5. Pizza烤焗呈金黃色便可取出，可利用其餘溫繼續溫熱Pizza，就不會過火。

6. 加火箭菜因可以令火腿更鮮甜，就如蜜瓜加火腿的化學作用。

Gia主廚魏志明在家焗薄餅為求完美，令餅底有金黃色，會不落油，用煎鑊煎一煎。（陳智良攝）

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責任編緝：陳珈希

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