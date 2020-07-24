【夏日消暑】DREYER’S推0脂肪青提白桃果汁雪葩 林德信代言烈日下運動歎雪葩消暑
休閒 15:37 2020/07/24
夏日炎炎，雪糕雪條最涼透心。怕卡路里太高？DREYER’S最近新推主打「輕盈無負擔」雪葩條系列，採用真正果汁製造，無添加防腐劑及人造色素，最重要是每條僅含62kcal及0克脂肪！
繼大受歡迎的DREYER’S® REAL DELIGHT™乳酪條系列，今年盛夏特意推出全新DREYER’S ® REAL DELIGHT™雪葩條系列，繼續大行「輕盈無負擔」之道。
新登場的雪葩條系列備有兩款口味：青提及白桃，採用真正果汁製造，無添加防腐劑及人造色素，每條70毫升卻只含62 kcal及0克脂肪，冰涼清爽。
圓潤飽滿而多汁的青提是近年大熱的水果，以青提果汁製成的青提雪葩條，有淡淡的撲鼻香氣的清甜味道。而具有高貴香氣和鮮甜豐郁果汁的白桃則是不少上班族的夏日最愛。
型男林德信為DREYER’S ® REAL DELIGHT™雪葩條系列親自唱作廣告主題曲《Good Vibrations》，以清新爽朗的形象為產品宣傳。
DREYER’S ® REAL DELIGHT™雪葩條系列
銷售點：7-11便利店即日起優先發售；各大超級市場7月25日陸續有售
記者：陸明敏