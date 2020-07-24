【夏日消暑】DREYER’S推0脂肪青提白桃果汁雪葩　林德信代言烈日下運動歎雪葩消暑

▲ 林德信無懼烈日親自唱作為廣告唱作歌曲，當然少不得來一條DREYER’S ® REAL DELIGHT™雪葩條消暑。（相片：DREYER'S）

夏日炎炎，雪糕雪條最涼透心。怕卡路里太高？DREYER’S最近新推主打「輕盈無負擔」雪葩條系列，採用真正果汁製造，無添加防腐劑及人造色素，最重要是每條僅含62kcal及0克脂肪！

繼大受歡迎的DREYER’S® REAL DELIGHT™乳酪條系列，今年盛夏特意推出全新DREYER’S ® REAL DELIGHT™雪葩條系列，繼續大行「輕盈無負擔」之道。

▲ DREYER’S ® REAL DELIGHT™雪葩條四件裝$52.9（青提／白桃）。（相片：DREYER'S）

新登場的雪葩條系列備有兩款口味：青提及白桃，採用真正果汁製造，無添加防腐劑及人造色素，每條70毫升卻只含62 kcal及0克脂肪，冰涼清爽。

▲ DREYER’S ® REAL DELIGHT™雪葩條單件裝$16（青提／白桃）。（相片：DREYER'S）

圓潤飽滿而多汁的青提是近年大熱的水果，以青提果汁製成的青提雪葩條，有淡淡的撲鼻香氣的清甜味道。而具有高貴香氣和鮮甜豐郁果汁的白桃則是不少上班族的夏日最愛。

▲ 林德信稱是次廣告與一眾演員一同踩單車又於沙灘奔跑嬉戲，由朝拍至黃昏。（相片：DREYER'S）

型男林德信為DREYER’S ® REAL DELIGHT™雪葩條系列親自唱作廣告主題曲《Good Vibrations》，以清新爽朗的形象為產品宣傳。

DREYER’S ® REAL DELIGHT™雪葩條系列

銷售點：7-11便利店即日起優先發售；各大超級市場7月25日陸續有售

記者：陸明敏