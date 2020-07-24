【家電速報】Miele無綫吸塵機一機三用　輕鬆處理5大吸塵易忽略位置【內附吸塵貼士】

▲ Miele首部無綫吸塵機Triflex HX1，現正發售。（Miele提供）

即使日日拖地抹地，家中角落、家具縫隙都易積塵，特別是有毛孩的家庭，每日都要整理毛屑。對鼻敏感、易過敏的人來說，勤清潔相當重要。一部輕便、多用途的吸塵機，於此時就顯得非常重要，Miele新推出的「一機三用」無綫吸塵機，應該幫到手。

來自德國的高級家電品牌Miele，大家對它的印象或許都是廚房或洗衣設備。這次首度推出無綫吸塵機，Triflex HX1歷數年研發，可輕易轉換3種清潔模式，不論是縫隙、角落，甚至天花等難清理，非常費力的位置，使用Triflex HX1都能輕鬆做得到。

5大吸麈時最容易忽略位置

1.牆邊牆角 – 雖然比較少觸碰，但容易積聚麈埃

2.暗角 – 如床下底及櫃底，難以察覺或觸及

3.鍵盤及書櫃角落

4.窗簾 – 記得轉用吸布料的吸咀，咁就唔會吸實郁唔到

5.床褥 – 可轉用塵螨吸頭 (清潔深藏的塵滿)

3種模式 靈活應付家居需要

面對以上問題，Triflex HX1備有轉換機身模式，以融合人體工學的設計及全方位清潔功能，即可一一解決！

用家可調節主機（PowerUnit）的上下位置，於清潔天花、地面等不同位置時，轉換清潔模式。如掛牆式即可將主機置於頂部，協助清潔天花、角落和家具下方。座地式則將主機放近地面，這可減少吸塵機的重力負荷，快速清潔大空間等同時亦不會令雙手太疲勞。另如需清潔暗角、牆邊或任何縫隙，手提式則方便清理積藏在內的灰塵、碎屑。

▲ 易積塵和污垢的天花角落，掛牆式即可輕鬆清潔。（Miele提供）

▲ 清潔客廳、廚房等的位置時，座地式可一次過清潔大範圍地方。（Miele提供）

▲ 手提式可單獨操作主機，較其他兩種模式輕便，家具、睡床和櫃面的縫隙，都可以吸得到。（Miele提供）

機身可自行站立 方便收納

能靈活轉換機身的設計模式，不單有助滿足不同的清潔需要，同時亦方便收納。若家中有鑽牆限制，Triflex HX1可以座地式自行站立，亦可同時連接電綫充電。

▲ Triflex HX1可自行站立，無需倚傍牆壁或家具。（Miele提供）

如沒鑽牆限制，雖然座地收納架以免卻鑽牆，但其實好佔位置。Triflex HX1可配上牆壁托架，把吸塵機掛在牆上隨時使用。而且具備可更換電池可隨機或外置充電器充電，也可拆下單獨充電、無需跟機，非常靈活方便。

▲ 侯用的時侯，可將整部吸塵機掛在牆上。（Miele提供）

三重過濾＋智能感應燈

吸塵機採用三重過濾設計，內置Vortexx氣旋技術。此技術透過高速分離較大的塵埃，再以微塵過濾網隔絕較細的塵埃，最後以免更換排氣過濾網把關。用三重過濾的方法，鎖住99.9%的微塵和致敏原，確保排出的空氣潔淨清新。若家人為易敏感人士，吸塵機有助吸走塵埃、花粉或其他致敏原，過濾出潔淨空氣，遠離敏感。

▲ 主機吸頭的照明燈，讓清理暗角時可清楚看到積藏的毛髮和灰塵，方便清理。（Miele提供）

除此之外，Triflex HX1亦內置智能地板感應燈，當轉換至不同位置，如由硬地板轉到地毯時，感應燈將自動轉換操作模式，無需以人手轉換，配合地面材質以達致更佳的清潔效果。有用的燈亦不只一盞，使用時有需要的話，更可開啟吸頭前方的照明燈，把污垢照得清清楚楚。

售價：

Triflex HX1分3個型號，分別為White、Cat＆Dog和最高配置的Pro。

Triflex HX1 White（$5,388）

Triflex HX1 Cat&Dog（$6,688）

Triflex HX1 Pro（$7,788）

吸塵注意小貼士

1.吸力要適中，太易推的話太快吸完代表即係清潔力不太夠，太難推又未必清潔得好。（摩打吸力太強，吸實地毯好難推）

2.吸塵不單只吸肉眼能看到的碎屑，要深入窿罅位清潔內藏的塵螨，又或是肉眼看不到的致敏原！

3.吸麈機的過濾網要鎖實塵埃或致敏原，不然會被吸塵機排出的空氣而受到二次污染。

記者：吳霆俊