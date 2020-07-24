【Netflix劇集】美漫改編《修女戰士》伏妖降魔　宗教+科學+特技元素動作連場

▲ 在《修女戰士》劇中，被聖環選中的Ava（前排），由23歲的葡萄牙女星Alba Baptista飾演。

Netflix 近期推出的特技動作片《不死軍團》（The Old Guard）以至奇幻劇《天命之咒》（Cursed），均由女性角度出發。

當中設定上最破格的是把宗教、科學、正邪對立、特技動作等元素共冶一爐的劇集《修女戰士》（Warrior Nun）。



劇集《修女戰士》改編自充滿日漫風格的90年代美漫（Warrior Nun Areala），由台灣出生美國長大的Ben Dunn創作。

漫畫把形像端莊聖潔的修女，塑造成少林「武僧」般性格強悍身手不凡的戰士，對抗來自地獄的惡魔，再加上一身忍者式打扮，相當破格。

▲ 《修女戰士》改編自美漫，角色造型破格。

劇集講述19歲四肢癱瘓少女Ava，在修道院死去，碰巧「十字劍教團」的修女，帶著身受重傷背負「星環」的領袖Shannon修女到來。

為了不讓惡魔取得載有神力的「星環」，Shannon明知會喪命也要求一班修女急忙把「星環」除下，交給下一任人。

急忙下，有修女把「星環」置入Ava屍體的背上，令她即時死而復生，恢復活動能力，甚至擁有能穿牆壁及釋放能量波等超能力。

▲ 「十字劍教團」對抗來自地獄的惡魔。

神力聖物加身

以往的星環擁有者均是為天主教奉獻一生願意犠牲的修女，是神秘的教派「十字劍教團」中受過特訓的精英戰士。

劇情的衝突點在旅此聖物忽然落在沒有宗教信仰的孤女身上，她對於忽然擁有神力大為亢奮，但同時，她在毫無心理準備下要肩負對抗惡魔的重任，令她完全不知所措，即時逃走。

這齣共10集的電視劇，開首花了不少篇幅刻劃Ava這位俗世的女子得到重生機會後的心路歷程。最初，她選擇玩樂和享受，希望談戀愛。及後，看到魔鬼形相，以及跟找尋她的修女相處過後，才有所頓悟，接受天命。

▲ 飾演Ava的Alba Baptista，是來自葡萄牙的23歲演員。此劇是她首次英語演出。

劇集下半部，Ava接受修女軍團的訓練，和一班修女逐漸拼湊出Shannon修女受襲死亡之謎後，故事轉折甚多，懸疑度較高。

不但觸及宗教和科學的對立，還刻劃宗教權爭的內幕，大談天使與魔鬼的關係，引人入勝。

▲ 劇集在西班牙不同地方取景。（劇照）

天使與魔鬼

原作漫畫主角是修女戰士Shannon，而Ava則是劇集的原創角色。

劇集主創Simon Barry也有把漫畫中重要角色改動，擅長用散彈槍獵殺惡魔的黑人修女Shotgun Mary，不斷認為自己才是星環正式繼承者的Lilith，還有訓練Ava穿越厚牆尋寶的Beatrice，都形像鮮明性格突出, 動作打鬥場面甚多也是此劇特色之一。

▲ 此劇宗教氣氛濃烈，探討天使與魔鬼的關係。

不得不提/，此齣英語劇歐洲色彩濃厚，全劇在西班牙拍攝，當中更有甚多來自歐洲的演員，其中飾演Ava的Alba Baptista，是來自葡萄牙的23歲演員。

她貌似荷里活女星Ellen Page和Alicia Vikander，試鏡時備受高度評價，本身通曉5國語言，且看英語流利的她能否憑此劇踏上國際舞台了。

Info

《修女戰士》（共10集，已在Netflix上架）

撰文：胡慧雯