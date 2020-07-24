【性感女神】葉玉卿丈夫破產後首曝光　一臉白鬚舉家往墨西哥散心

▲ 葉玉卿丈夫破產後首曝光，一臉白鬚舉家往墨西哥渡假散心。

90年代香港影壇著名性感女星葉玉卿，自1996年嫁予美國商人胡兆明後便移居美國，二人並育有3子女，居於紐約長島古堡大宅。葉玉卿夫婦曾被估計最高峰擁有百億身家。

胡兆明破產

不過，本月初傳出葉玉卿丈夫欠債8億港元要申請破產，而葉玉卿後來亦坦承丈夫破產，並透露導致破產是因為誤信房產貸款公司，令貸款愈來愈高最終無力還款。

雖然身負巨債，不過葉玉卿指債務重組非嚴重的事，並稱生活未受到很大影響，如個人生活必需品，及部分工資所得、房產和汽車都可保留。

▲ 一家五口只見四口，未知葉玉卿是否操刀拍照的攝影師。（instagram圖片）

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舉家出國散心

事隔近半個月，大女胡芷欣就在個人Instagram貼出一家人的合照，並寫道：「Finally caught something」

從照片可見，除胡芷欣外，葉玉卿的兩名兒子胡可聰、胡以聰，及老公胡兆明都有入鏡。

葉玉卿一家到墨西哥渡假，出海散心，手抱數條大魚，笑容燦爛，似乎未受破產一事影響，齊享天倫樂。

▲ 胡芷欣上一次更新已是接近兩個月前。（instagram圖片）

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破產令名譽受損

不過，胡兆明的外表卻明顯變得蒼老。

葉玉卿雖曾指破產重組在美國不罕見，同時舉例稱現任美國總統特朗普也曾破產重組過幾次，而美國最近很多大型企業亦申請破產重組。

但她承認破產最難是面子一關，因為申請破產對名譽有損，但丈夫都不會輕言氣餒。

葉玉卿十分豁達，對破產處之泰然，表示人生有高低起伏，故未有心情很低落，並欣慰子女很聽話及支持家庭。

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