  • 33°C
香港時間 : 2020724日 (週五) 16:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【性感女神】葉玉卿丈夫破產後首曝光　一臉白鬚舉家往墨西哥散心

娛樂 15:27 2020/07/24

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

葉玉卿丈夫破產後首曝光，一臉白鬚舉家往墨西哥渡假散心。

90年代香港影壇著名性感女星葉玉卿，自1996年嫁予美國商人胡兆明後便移居美國，二人並育有3子女，居於紐約長島古堡大宅。葉玉卿夫婦曾被估計最高峰擁有百億身家。

胡兆明破產

不過，本月初傳出葉玉卿丈夫欠債8億港元要申請破產，而葉玉卿後來亦坦承丈夫破產，並透露導致破產是因為誤信房產貸款公司，令貸款愈來愈高最終無力還款。

雖然身負巨債，不過葉玉卿指債務重組非嚴重的事，並稱生活未受到很大影響，如個人生活必需品，及部分工資所得、房產和汽車都可保留。

一家五口只見四口，未知葉玉卿是否操刀拍照的攝影師。（instagram圖片）

【性感女神】葉玉卿開腔認丈夫申請破產　解釋欠債原因：美國總統也曾破產

舉家出國散心

事隔近半個月，大女胡芷欣就在個人Instagram貼出一家人的合照，並寫道：「Finally caught something」

從照片可見，除胡芷欣外，葉玉卿的兩名兒子胡可聰、胡以聰，及老公胡兆明都有入鏡。

葉玉卿一家到墨西哥渡假，出海散心，手抱數條大魚，笑容燦爛，似乎未受破產一事影響，齊享天倫樂。

胡芷欣上一次更新已是接近兩個月前。（instagram圖片）

【性感女神】傳葉玉卿富貴丈夫申請破產　80億闊太一家居古堡過奢華生活

破產令名譽受損

不過，胡兆明的外表卻明顯變得蒼老。

葉玉卿雖曾指破產重組在美國不罕見，同時舉例稱現任美國總統特朗普也曾破產重組過幾次，而美國最近很多大型企業亦申請破產重組。

但她承認破產最難是面子一關，因為申請破產對名譽有損，但丈夫都不會輕言氣餒。

葉玉卿十分豁達，對破產處之泰然，表示人生有高低起伏，故未有心情很低落，並欣慰子女很聽話及支持家庭。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【性感女神】葉玉卿亞姐出身高峰期擁百億身家 　傳曾為老公解財困復出拍戲
19:37 2020/07/09
【性感女神】葉玉卿亞姐出身高峰期擁百億身家 　傳曾為老公解財困復出拍戲
【抑鬱症】80億闊太葉玉卿長女患情緒病　胡芷欣曾想輕生感激母親陪抗病
17:45 2020/05/15
【抑鬱症】80億闊太葉玉卿長女患情緒病　胡芷欣曾想輕生感激母親陪抗病
【星二代】葉玉卿住古堡出入私人飛機代步　丈夫身家80億子女做學霸
13:58 2020/04/11
【星二代】葉玉卿住古堡出入私人飛機代步　丈夫身家80億子女做學霸
葉玉卿 演員 娛樂人物職業 星二代 墨西哥 娛樂行業

最高瀏覽

【神秘符號再現】柴灣區多個屋苑現奇怪「踩線」標記　有住客遭陌生人狂敲鐵閘
12:17 2020/07/23
【神秘符號再現】柴灣區多個屋苑現奇怪「踩線」標記　有住客遭陌生人狂敲鐵閘
【西裝要懂穿】林作炫富晒4萬元Brioni西裝 揭林作穿西裝5個不合格
14:47 2020/07/22
【西裝要懂穿】林作炫富晒4萬元Brioni西裝 揭林作穿西裝5個不合格
【開學安排】消息指9月擬分階段開學及半日上課　教育局研中六全日上課
21:38 2020/07/23
【開學安排】消息指9月擬分階段開學及半日上課　教育局研中六全日上課