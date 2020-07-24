【體育新星】從畏高小子蛻變撐竿跳新星　張培賢當全職選手盼出戰奧運

▲ 張培賢希望繼續突破自我，爭取出戰奧運機會。

雙手握緊長竿，眺望數十米外懸空的橫竿，深呼吸一下即邁開大步助跑，看準時機「插竿」後，旋即一躍騰空，整個人便輕巧地越過橫竿。香港高等教育科技學院(THEi)運動及康樂管理(榮譽)社會科學學士畢業生、現為香港男子撐竿跳代表張培賢（Ivan）在軟墊上呼了口氣，拾起長竿，慢慢走回起跑位置，細想剛才動作，準備再次練習。

兩年前Ivan從英國修讀碩士回港後，決心成為全職運動員，去年以4米45的成績打破香港男子撐竿跳紀錄，但他並未自滿，反而更努力鍛鍊自己，希望能夠收窄與亞洲選手的差距，有朝一日能踏上奧運的舞台。

▲ 透過每天的訓練，令自己不斷進步。（VTC圖片）

首與撐竿跳結緣

Ivan自小熱愛運動，中學時因參加十項全能比賽而接觸撐竿跳。然而事實上，Ivan天生是一個畏高的小子，稍站高處便會手心冒汗，他說﹕「玩十項全能，總不想有任何一項項目『捧蛋』，所以只能逼自己去試，第一次在半空調轉整個人，最擔心是飛出軟墊外受傷，但熟能生巧，練習多了，隨之亦克服困難。」Ivan後來在一次十項全能比賽中留下撐竿跳成績，意外獲港隊徵召，自此與撐竿跳結緣。

首次以香港運動員身份出賽，Ivan當時只得15歲，心想只要順利「過竿」便算是超額完成，豈料熱身時因起跳位置不當，意外撞架，令手臂受傷流血，需即時退賽接受治療。首次國際賽便出師不利，但經歷卻令他成長不少，

穿得起港隊衫便沒有借口偷懶，一定要全力以赴，才算對得住這個身份和對得住自己。

▲ 張培賢2年前轉為全職撐竿跳運動員。（VTC圖片）

決心轉全職突破自己

2012年考畢香港中學文憑考試(HKDSE)後，為能夠在運動的興趣及專長上有更好的發展，他選擇入讀THEi運動及康樂管理(榮譽)社會科學學士課程，希望從中對運動各方面的專業知識有更深入的了解。Ivan指，透過課程他對運動原理及計劃、健康與運動表現營養學、運動創傷管理、功能解剖學及運動生理學、個人及隊際運動教練學，以至運動心理學等專業範疇有更深的認識，這有助他在運動場上有更佳的表現，亦令他決心以撐竿跳為運動專項，好讓自己發揮專業與專長。

以前只以過竿為目標，但原來要跳得好是大有學問，簡單如雙手握竿的寬度、助跑節奏、懸垂擺動的動作等，每個細節都有決定性的影響。我不時將於THEi所學的應用於日常練習，而每次學以致用帶來的進步，都加強我對這項運動的興趣和信心。

THEi畢業後，Ivan遠赴英國修讀運動科學相關碩士課程，最大收穫是在當地有較多時間接受訓練，更有機會跟隨外國教練練習，讓他深刻體會專心受訓，才會跳出成績。於是他畢業回港後，決心成為全職運動員，希望在體育發展上有所突破，

我覺得有夢就要去試，就要去追，每次見到自己突破新高度，都十分有滿足感。

▲ 張培賢目前以4米45成績成為香港男子撐竿跳紀錄保持者。（VTC圖片）

三破港績未感滿意

賽場上成績持續上揚，背後是每日持之以恆訓練的成果。Ivan說﹕「自去年開始，他在不同比賽中三度突破港績，逐漸成為本地體育界一顆亮眼新星，亦證明當日忠於夢想的決定十分正確。不過Ivan卻沒有停步，反而進一步鞭策自己，

原先比賽跟教練訂下4米70的目標，然而，最後只跳到4米45，比訂下的目標仍有差距，而代表本港出戰奧運的標準是5米80。我希望繼續運用所學，再努力練習，逐步達成目標。

撐竿跳整套動作由助跑到躍起，然後過竿，最後落墊，短短十秒就完成，但要突破那怕是僅一厘米的高度，運動員要花無數的時間，數不清的汗水和心血，經歷千錘百鍊，方能去蕪存菁。Ivan寄望將來有更多機會與世界各地的運動員交流，汲取比賽經驗，讓運動員生涯逐步邁向高峰。

文章獲「VTC文摘」授權轉載。

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