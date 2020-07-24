【新冠肺炎】大圍救世軍隆亨長者之家院友撤離　到馬鞍山樟木頭老人度假中心

▲ 醫療輔助隊到場，接載院內老人家撤離 。 （陳靜儀攝）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，多間老人院舍亦失守，其中大圍救世軍隆亨長者之家清潔工及廚師相繼確診，一名院友亦於昨日（23日）初步確診，有11名院友被視為密切接觸者需要檢疫。醫療輔助隊今日（24日）下午約3時到該院舍接載老人家撤離。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增逾100宗確診個案

救世軍回覆TOPick查詢指，根據衞生防護中心指示，隆亨長者之家今日（24日）將安排全院院友（約50人），到西貢樟木頭北年華路（近馬鞍山）的樟木頭老人度假中心進行隔離。根據網頁資料，該老人院屬伸手助人協會樟木頭老人度假中心，設26間四人房、23間二人房，最多容納150人等。

現場所見，多位長者先後被帶上醫療輔助隊專車，眾人離開時皆有戴上口罩，有行動不便者需要以抬床或輪椅協助撤離，亦有長者在醫療輔助隊協助下步行上車。

▲ 隆亨長者之家今日（24日）將安排全院院友到樟木頭老人度假中心進行隔離。（陳靜儀攝））

▲ 約50名院友今日陸續撤離大圍救世軍隆亨長者之家。（ 陳靜儀攝）

▲ 長者在醫療輔助隊協助下步行上車。（陳靜儀攝）

【新冠肺炎】消息: 3名消防員確診 包括駐守青衣南及長洲

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳靜儀、郭家穎