【新冠肺炎】政府部門感染增加　涉駐守長洲消防員及一名警員

▲ 本港今日新增115宗本地個案，包括消防員及警員。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情滲透各行各業，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布個案情況，張竹君指本港今日（24日）新增123宗個案，其中包括115宗本地個案，多個本地群組於今日均有新增個案 ，其中有約62例因家居、工作環境或群組而感染。

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多個政府部門都有職員確診，其中有一名消防員（第2309宗個案）及一名警察（第2264宗個案）確診。另有一人初步確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示該名確診警員，屬於新界南警區總部交通部，患者有時在機場工作或者東涌工作，曾與同事一起進餐，會被列為緊密接觸者。

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張竹君又表示確診消防員駐守長洲，於7月20日最後上班，中心會跟進會否有同事一齊工作屬緊密接觸者，會送其進入檢疫中心，而其他同事都會做檢測，工作地方將大清洗。

此外，今日亦有一名入境處職員確診。張竹君表示，該患者有機會家居傳染，又指政府已安排家居工作，提醒其他部門即使有必須工作，亦應盡量減少樓層來往，例如用網上開會，減少一齊食飯、飲茶機會。她續稱，不止政府部門，亦觀察到其他工作地點都有共用更衣室等，接觸時間長相等於一同生活，容易傳染。

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另外，今日有多宗確診個案涉及政府部門，包括：

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責任編輯：徐紹軒