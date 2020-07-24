【腩汁煙頭】港男食完牛根麵驚見發脹腩汁煙頭　網民：好嘔心呀

▲ 港男食完麵才驚現碗內有煙頭！

第三波新冠肺炎爆發期間，大家少了外出吃飯，即使要在外吃飯，也格外小心，注意衛生。有網民分享他在銅鑼灣的一家麵店吃牛根麵時，吃到最後發現煙頭，煙頭泡了腩汁發脹，十分嘔心，不少網民感到驚訝。

有網民今日（ 24日）在中伏飲食報料區 Facebook社團報料，指在銅鑼灣的一家麵店進食時發現腩汁煙頭，他慨嘆自己不幸食到煙頭，

好日都唔食晏，一食就食中腩汁煙頭！

該網民拍下餐廳的外表，另外拍了一條煙頭浸泡在腩汁的影片。影片中，網民用湯匙舀起啡黑色的煙頭，煙頭因浸泡在腩汁一段時間，已經發脹。碗內剩下腩汁及少許河粉碎，他指吃完這碗麵，才發現這煙頭。

帖文一出，有網民留言不明白樓主竟然這麼遲才發現煙頭：「唔係掛你食曬成碗先知！」亦有網民揶揄樓主，問他：「食唔食到煙薰味？」

此外，有網民化身成柯南推測煙頭為何在碗內：「可能廚房佬一度食煙仔一度煮麵，食食下（吓）老闆入廚房，立即掉咗支煙仔去煲湯入面。」

由於最近大家都提高抗疫意識，有網民直言嘔心及擔心有播毒風險：「好嘔心呀！仲要依家咁既（嘅）時勢！」另有網民提供客觀實際的意見，勸樓主向食環署舉報。

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責任編緝：陳珈希