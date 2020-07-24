【新冠肺炎】入境處證實一名男高級入境事務主任確診　其工作樓層已暫時關閉

▲ 入境處證實，一名在入境處總部9樓工作的高級入境事務主任確診感染。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，消息指入境處新增一宗確診個案，患者是入境事務主任協會主席黎偉生，他的妻子是早前確診的女高級入境事務助理員，兩人在灣仔入境事務大樓工作。

入境處證實，今早（24日）得悉一名於居留權證明書組工作的男高級入境事務主任接獲通知確診感染。該確診者在灣仔入境事務大樓9樓負責後勤工作，最近一次上班日期為7月22日，他太太在7月22日傍晚接獲通知確診感染，他在昨日（23日）送院，並在今日凌晨接獲院方通知確診。

確診者工作的辦公室並不對外開放，入境處已將其工作地點，包括所有公共設施，已即時作出全面清潔及消毒，而有關辦公室亦已暫時關閉。



入境處指，該確診者最近沒有外遊紀錄，執行職務前探測體溫正常，工作時一直遵守防疫措施，衞生防護中心正嘗試了解他的感染原因及有否密切接觸人員。

另外，今日有多宗確診個案涉及政府部門，包括：

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責任編輯：徐紹軒



