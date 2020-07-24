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【立法會選舉】葉劉淑儀、李梓敬宣布參選　爭取新界東最後一席

政治 15:56 2020/07/24

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新民黨今日公布參選立法會選舉名單。（新民黨Facebook）

立法會選舉將於9月舉行，新民黨今日公布，會派出主席葉劉淑儀爭取連任香港島，而新界東則改派，由自由黨改投的前深水埗區議員李梓敬；李梓敬明言，要爭取新界東最後一席。

葉劉淑儀表示，香港去年出現前所未見的政治大風暴，幸得中央就港區國安法進行立法，亦帶來一絲曙光，看到香港的深層次問題。她直言進入議會12年，有感議會愈來愈沒有秩序，認為要爭取連任，利用其經驗令議會恢復秩序，假如成功連任定會推動改革。

葉劉淑儀的名單共有5人，包括曾於2018代表建制派參加立法會補選的陳家珮、前新思維副主席廖添誠等。

新界東方面，新民黨將派出李梓敬，接替立法會議員容海恩。李梓敬特別感謝容海恩，形容對方為「好好的師姐」，佩服對方作為事業女性，未來會向她學習。

李梓敬明言，建制陣營今次選情非常嚴峻，尤其是他團隊作為新人，挑戰更大，直言現時正與民主派爭奪新界東最後一個席位，強調不會讓對方成功爭取到議席過半令香港攬炒。李梓敬的團隊共有9人，當中包括新民黨副主席潘國山。

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責係編輯：陳宛彤

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