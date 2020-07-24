【新冠肺炎】本港新增123宗確診個案　連續3日創感染個案新高

▲ 本港今日（24日）新增123宗確診個案。

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（24日）新增123宗確診個案，115宗屬本地感染，另有8宗輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

8宗輸入個案中，3人屬於由菲律賓返港的海員（第2251、2336和2373宗）；1人屬於由印度返港的海員（第2324宗）；1人是印度回港的空中服務員（第2323宗）；1人由印度回港人士（2254宗）：1人由巴基斯坦返港（2372宗）；1人由埃塞俄比亞返港（2372宗）。

新增的個案中再涉及安老院舍群組，包括大圍救世軍隆亨長者之家再增1名長者確診，詳情即睇：【新冠肺炎】大圍救世軍隆亨長者之家增1人確診 屯門新墟康和護老中心1職員染疫

多個本地群組於今日（24日）均有新增個案 ，62宗與其他個案有相關，54宗曾群聚，與家人食飯，打麻雀；詳情即睇：【新冠肺炎】多位確診者涉及酒家或街市 旺角稻香「慶回歸」 群組再增4宗個案

多個政府部門都有職員確診，其中有一名消防員及一名警察確診。詳情即睇：【新冠肺炎】政府部門感染增加 涉駐守長洲消防員及一名警員

今日再多28名患者出院，至今已有1407人出院，包括1人為疑似個案出院，詳情即睇：【新冠肺炎】再多28人出院 50人情況危殆或嚴重

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙